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İspanya Süper Kupası'nda finalin adı belli oldu

Real Madrid, İspanya Süper Kupası yarı finalinde Mallorca'yı 3-0 yenerek finalde Barcelona'nın rakibi oldu.

Haber Merkezi
AA
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İspanya Süper Kupası'nda finalin adı belli oldu
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Suudi Arabistan'ın Cidde kentindeki Kral Abdullah Şehir Stadı'nda oynanan yarı final mücadelesinde Real Madrid, 63. dakikada Jude Bellingham'ın golüyle 1-0 öne geçti.

Martin Valjent'in 90+2. dakikada kendi kalesine attığı golle skoru 2-0 yapan başkent ekibi, 90+5. dakikada Rodrygo'nun golüyle sahadan 3-0 galip ayrılarak finalde Barcelona'nın rakibi oldu.

Karşılaşmada oynamayan milli futbolcu Arda Güler, yedekler arasında yer aldı.

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