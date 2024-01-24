'İstanbul için şans' demişti: Dursun Özbek'ten Murat Kurum açıklaması

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, divan kurulunun ocak ayı olağan toplantısında açıklamalarda bulundu. Özbek, AKP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum hakkındaki, "Şahsi kanaatim, Sayın Bakanın İstanbul için bir şans olduğudur" sözlerine açıklık getirdi.

Galatasaray Kulübü Divan Kurulu'nun ocak ayı toplantısı, RAMS Park Özhan Canaydın Konferans Salonu'nda yapıldı.

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, toplantıya katılarak konuşma yaptı.

Dursun Özbek, AKP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum hakkındaki, "Şahsi kanaatim, Sayın Bakanın İstanbul için bir şans olduğudur" sözlerine "Bir konuya daha işaret etmek istiyorum. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Sayın Murat Kurum'un kulübümüzü ziyareti sonrası oluşan gündem nedeniyle söylemek istediğim şeyler var. Sayın Murat Kurum'la, Emlak Konut başkanlığı, bakanlığı döneminde, özellikle deprem felaketi sonrası kulübümüzün yaptığı çalışmalarda birlikte mesai harcama fırsatı bulduk. Kendisiyle uyumlu ve verimli bir çalışma ortamımız oldu. Sayın Murat Kurum'un kulübümüzü ziyaret ettiği gün kullandığım ifadelerim bu 8 yıllık süre zarfında sayın bakanla yaptığımız çalışmalardan oluşan görüşlerimin bir paylaşımıdır" diyerek açıklık getirdi.

Özbek ayrıca "Biz Galatasaray'ız, başarmak zorundayız. Bugün Dursun Özbek bu koltukta oturuyor, yarın bir başka değerli arkadaşım bu koltukta oturacak. Başarılı olmasının tek bir şartı var, Galatasaray'da birlik ve beraberliği ve kenetlenme sürdüğü sürece başarılı olur seçilen yönetimler. Şunu unutmamak lazım, her Galatasaraylı'nın birleştiği bir husus var. Aslolan Galatasaray'dır. Gerisi de teferruattır" ifadelerini kullandı.

Özbek'in açıklamalarının geri kalanı şu şekilde:

"Bankalar Birliği'ne ağır bir borç yükünün altında olmamıza rağmen tüm sportif branşlarda rekabeti sürdürerek devam ediyoruz. 2022 Haziran'da göreve geldiğimizden beri, anlaşma gereği faiz ve ana para ödemeleri ertelendi. 2022'den beri Bankalar Birliği gelirimizin yarısını süpürüyor, yarısını da Galatasaray Kulübü'ne veriyor. Yani basit bir anlatımla, bugün ve 2024 Mayıs'ından sonra gelecek yönetimin bir hesap yaparak, Galatasaray'ı yönetmesi için gereken fon ve para neyse bunun iki mislini oluşturmalı. Hem borcu ödeyip, hem Galatasaray'ı yönetsin. Bu çok önemli bir bilgi. Bu anlaşmadan çıkmak için önemli aşamalar kaydettik. Yakında müjdeyi veriyoruz. Yıllık 950 Milyon TL faiz yükünden kurtulacağız."

"Son dönemde futbol takımı oyuncularının maaş ve ödemeleri üzerinden yapılmak istenen, kulübümüzü karıştırma hamlelerini dikkatle izliyoruz. Tüm üyelerimizden, taraftarlarımızdan rica ediyorum bu manipülasyonlara itibar etmeyin. Tüm oyuncularımızın primler dahil ödemeleri yapılmıştır."