İtalya Süper Kupası'nı Milan kazandı
İtalya Süper Kupası'nı finalde Inter'i 3-2 yenen Milan kazandı.
Inter ile Milan arasındaki final karşılaşması, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Al-Awwal Park'ta oynandı.
Milan, 2-0 geriye düştüğü karşılaşmadan 3-2 galip ayrılarak kupayı 8. kez müzesine götürdü.
Lautaro Martinez'in 45+1. dakikada attığı golle soyunma odasına 1-0 önde giden Inter, 47. dakikada Mehdi Taremi ile farkı ikiye çıkardı.
Theo Hernandez'in 52. dakikada serbest vuruştan attığı golle umutlanan Milan, 80. dakikada Christian Pulisic ile beraberliği yakaladı: 2-2.
Milan'a kupayı kazandıran golü, 90+3. dakikada Tammy Abraham attı.
Inter forması giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, yaşadığı sakatlık nedeniyle 35. dakikada oyundan çıktı.