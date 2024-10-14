İzlanda - Türkiye maçı ertelenecek mi? TFF'den açıklama geldi

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup’ta İzlanda ile oynayacak. Başkent Reykjavik’teki Laugardalsvöllur Stadı’nda oynananması planlanan maç, TSİ 21.45’te başlayacak.

Grupta liderliğini sürdüren A Milli Futbol Takımı'nın yerini koruması için büyük önem taşıyan maç öncesi İzlanda basınında dikkat çeken bir iddia yer aldı.

Maç ertelenecek mi?

İzlanda'dan Visir'in dün akşam saatlerinde okuyucularına duyurduğu haberde Laugardalsvöllur Stadyumu'nun zeminindeki buzlanma nedeniyle karşılaşmanın ertelenme ihtimalinin bulunduğu öne sürüldü.

Stadyumda alttan ısıtma sisteminin bulunmaması ve zemindeki buzlanmanın dikkat çekici düzeyde olması nedeniyle İzlanda ve UEFA yetkililerinin dün akşam saatlerinde bir toplantı gerçekleştirdiği ancak herhangi bir karar verilmediği kaydedildi.

Zemin brandayla kapatıldı

Stat zeminin üzeri brandayla kapatıldı. Zemin için son karar bekleniyor.

Her iki takım da üstü kapalı salonda çalıştı

Ayrıca hem İzlanda Milli Takımı hem de A Milli Futbol Takımı, karşılaşma öncesinde son antrenmanlarını üstü kapalı bir spor kompleksinde yaptı.

TSİ 21.45'te oynanacak olan karşılaşmada hava durumunun 2 derece olması beklenirken, müsabaka için erteleme kararı çıkması durumunda maçın milli aranın son günü olan salıya alınabileceği belirtiliyor.

Ceyhun Kazancı: Erteleme ihtimali %51

TFF Milli Takımlar Sorumlusu Ceyhun Kazancı, "Saha şu an don halinde. TSİ 17.00’de eş güdüm toplantısı olacak. Şu anda erteleme ihtimali yüzde 51" dedi.