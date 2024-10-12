TFF'den açıklama: Kaan Ayhan ve Barış Alper Yılmaz kadrodan çıkarıldı
Türkiye’nin, UEFA Uluslar Ligi'nde İzlanda ile 14 Ekim 2024 tarihinde oynanacak maç öncesi TFF’den aday kadroda değişiklik duyurusu geldi. TFF, İzlanda karşılaşmasında cezalı duruma düşen Kaan Ayhan’ın aday kadrodan çıkarıldığını duyurdu.
A Millî Takımımız, UEFA Uluslar Ligi elemelerinde İzlanda ile karşılaşacak. Karşılaşma öncesinde Türkiye Futbol Federasyonu’ndan açıklama geldi. TFF A Millî Takım aday kadrosunda değişiklik yapıldığını duyurdu.
Kaan Ayhan aday kadrodan çıkarıldı
TFF açıklamasında “UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta 14 Ekim Pazartesi günü deplasmanda İzlanda ile karşılaşacak A Millî Takımımızın aday kadrosunda değişiklik yapıldı” ifadelerine yer verdi.
TFF’nin açıklaması şu şekilde:
"Samsun'da Karadağ ile oynanan maçta sağ arka adalesinde sakatlık yaşayan Barış Alper Yılmaz ile aynı müsabakada gördüğü sarı kartın ardından İzlanda karşılaşmasında cezalı duruma düşen Kaan Ayhan aday kadrodan çıkarıldı."