Jesus'tan Süper Lig eleştirisi: Maçlar masada değil sahada kazanılmalı!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Sevilla maçı ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Maç sonu görüşlerine yer verilen Jesus, Süper Lig ile ilgili eleştirel konuştu.

İlk 4 takımın play-off oynaması gerektiğini düşündüğünü dile getiren Jesus, sözlerine şöyle devam etti:

"Maçların sahada kazanılması gerektiğini düşünüyorum. İlk 4 takımın play-off oynaması gerekiyordu bana göre. Tabi bu benim fikrim. Maçların sahada kazanılması gerekiyor, masada değil. Bizim Türkiye'de 2 tane devam ettiğimiz yarış var. Zaten 3 kupa var. Biz ikisinde mücadele ediyoruz. İnanıyoruz hala birinci sırayı alabileceğimize. Kupada da final oynayacağımıza ve kupayı kazanacağımıza inanıyoruz. Bu ligin sportif gerçekliği yok, bu ligde maçlar sahada kazanılmıyor. Kim kazanırsa kazansın bunu söylüyorum."