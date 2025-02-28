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Jose Mourinho, Galatasaray'a 1 milyon 907 bin liralık tazminat davası açtı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Galatasaray Kulübüne 1 milyon 907 bin liralık manevi tazminat davası açtı.

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Jose Mourinho, Galatasaray'a 1 milyon 907 bin liralık tazminat davası açtı
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Fenerbahçe Futbol Takımı Teknik Direktörü Jose Mourinho, Galatasaray Kulübüne 1 milyon 907 bin liralık manevi tazminat davası açtı.

Kişilik haklarına saldırı gerekçe gösterildi

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Portekizli teknik adamın, kişilik haklarına saldırı gerekçesiyle kulüp avukatları aracılığıyla Galatasaray Kulübüne 1 milyon 907 bin lira manevi tazminat davası açtığı bildirildi.

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