Jose Mourinho, Galatasaray'a 1 milyon 907 bin liralık tazminat davası açtı
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Galatasaray Kulübüne 1 milyon 907 bin liralık manevi tazminat davası açtı.
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Fenerbahçe Futbol Takımı Teknik Direktörü Jose Mourinho, Galatasaray Kulübüne 1 milyon 907 bin liralık manevi tazminat davası açtı.
Kişilik haklarına saldırı gerekçe gösterildi
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Portekizli teknik adamın, kişilik haklarına saldırı gerekçesiyle kulüp avukatları aracılığıyla Galatasaray Kulübüne 1 milyon 907 bin lira manevi tazminat davası açtığı bildirildi.
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