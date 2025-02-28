Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek final heyecanı! Kura çekimi ne zaman yapılacak?

Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek finale yükselen 8 takım belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılacak kura çekimiyle, hangi takımların birbirleriyle karşılaşacağı netleşecek.

Seri başı olarak kura çekimine katılacak takımlar:

- Trabzonspor

- Fenerbahçe

- Konyaspor

- Beşiktaş

Seri başı olmayan ve çeyrek finalde rakipleri olacak takımlar:

- Galatasaray

- Göztepe

- İskenderunspor

- Bodrumspor

TFF’nin statüsüne göre çeyrek final maçları tek maç eleme usulüyle oynanacak ve seri başı takımlar sahasında mücadele edecek.

Kura çekimi ne zaman yapılacak?

Çeyrek ve yarı final eşleşmelerinin belirleneceği kura çekimi 6 Mart 2025 Perşembe günü saat 14.30’da gerçekleştirilecek. TFF’nin Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’ndeki Orhan Saka Konferans Salonu’nda yapılacak olan kura, futbolseverler için büyük önem taşıyor.

Kura çekimi, aynı zamanda yarı final eşleşmelerini de belirleyecek. Aynı gruptan çıkan takımların çeyrek finalde eşleşmesine izin verilmeyecek, bu nedenle her takım farklı bir gruptan gelen rakibiyle karşılaşacak.

Çeyrek final maçları ne zaman oynanacak?

TFF’nin açıklamasına göre Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final karşılaşmaları 1-3 Nisan 2025 tarihleri arasında oynanacak. Maçlar tek maç eleme usulüyle gerçekleşecek. Ev sahibi avantajı, seri başı takımlarda olacak. Kazanan takımlar yarı finale yükselecek.

Yarı finalde nasıl bir format uygulanacak?

- Çeyrek finalden galip ayrılan 4 takım, yarı finale yükselecek.

- Yarı final maçları, çift maç eleme usulüne göre oynanacak.

- İlk maçlar, çeyrek finalden düşük sırada gelen takımların sahasında yapılacak.

- Rövanş maçları, çeyrek finalde seri başı olan takımların sahasında oynanacak.