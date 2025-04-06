Jose Mourinho'dan Okan Buruk cevabı: Hollywood’dakiler de izlemiştir

Trendyol Süper Lig’in 30. haftasında Fenerbahçe, sahasında karşılaştığı Trabzonspor’u 4-1 mağlup etti. Maçın ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Galatasaray derbisinden 7 değişiklik ile çıkma sebebiyle ilgili soruyu yanıtlayarak sözlerine başlayan Mourinho, "Sürpriz değildi. Dünden beri bazı basın kuruluşları bunu söylüyordu. Bizler onları analiz ettik. Kenarlarda çizgilere basarak savunma arkasına koşular yapmalarını bekliyorduk. Bu sebeple 4'lü çıkma kararı verdik. Onlar da her zaman alışık olduğu sistemle oynamadılar. Takıma tekrar geri dönmek isteyen oyunculara şans vermek istiyorum. Maxi, geri dönebilmek için formunu yakalamak için çok çalıştı. Galatasaray maçında bunun sinyallerini vermişti. Bugün 65 dakika ne kadar önemli olduğunu gösterdi. Tek bir sebebi yok değişikliklerin. Pek çok sebebi var. Günün sonunda onlar da taktiklerini değiştirdiler. Üçüncü savunmacı geliyordu. Zubkov ve Pedro bize sıkıntı yaşatıyordu. 2 takım adına iyi maç oldu. Tekrara düşmek istemiyorum ama neden çok net penaltıda VAR hakeminin orta hakemini çağırmamasını anlamıyorum. Bodrum maçında orta hakemi izlemesi için çağırdı. Galatasaray maçında çağırdı. Maçın hikayesini çok net değiştirebilirdi. Ondan sonra rakip golü buldu. Takımın gösterdiği performans harikaydı" diye konuştu.

"Hollywood’dakiler de izlemiştir"

Galatasaray derbisi sonrası Okan Buruk ile yaşanan olayın sorulması üzerine Portekizli teknik adam, "Şampiyonluk yarışı hakkında cevap vermek istemiyorum. Cevap tehlikeli olabilir. Galatasaray maçı sonrası yaşanılanlarla ilgili ise bence bir görüntü bin kelimeden çok daha iyidir. Ben anlatırsam benim versiyonum olur. Tabii ki Galatasaray Teknik Direktörü'nün kendi versiyonu vardır. Görüntüler kendisi konuşur, herkes de gördü. Eminim Hollywood’dakiler de izlemiştir. Bir görüntü, bin kelimeden iyidir" ifadelerini kullandı.

"Taraftarın İrfan'ın adını bağırmasından mutluyum"

Mourinho, Maximin'in performansı ve İrfan Can Kahveci'nin isminin tribünlerde bağırılmasıyla ilgili gelen soruya "Maximin'i çok seviyorum. Kendisi harika bir çocuk. Kondisyonu düştüğü zaman, kafası Napoli'ye gitme düşüncesinde olduğu zaman farklı oluyor. Benim de işimi yapmam gerekiyordu. Kendisi de görüp görebileceğiniz en güzel köpeğe sahip. Onun yeteneklerine ihtiyacımız var. Futbol oynamayı çok seviyor. Keyif aldığını görüyorsunuz. Kalan 2 ayda keyif almaya ve takıma faydalı olmasını umuyorum. Taraftarın İrfan'ın (Kahveci) adını bağırmasından mutluyum. Fenerbahçe'nin minimum 35 milyon tane teknik direktörü var. Sadece bir teknik direktör karar veriyor. Bu kararlar doğru ya da yanlış olabilir. Stadyumda oyuncuların adının bağırılıyor olması benim farklı kararlar vereceğim anlamına gelmez. Bir sakatlığı vardı adım adım takıma katıldı. 35 milyon taraftar bunu bilmiyor ama 1 kişi biliyor." yanıtını verdi.