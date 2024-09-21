Kadıköy'de gol düellosu! Galatasaray derbide Fenerbahçe'yi mağlup etti
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe, Galatasaray'a Ülker Stadyumu'nda 3-1 mağlup oldu.
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe sahasında Galatasaray'ı konuk etti. Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmayı sarı-kırmızılılar 3-1 kazandı.
Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 21. dakikada Livakovic kendi kalesine, 28. dakikada Dries Mertens ve 59. dakikada Gabriel Sara kaydetti. Fenerbahçe'nin tek golünü 63. dakikada penaltıdan Edin Dzeko attı.
Bu sonucun ardından puanını 18'e çıkaran Galatasaray liderliğini sürdürdü. 13 puanda kalan Fenerbahçe ise ikinci sırada kaldı.
Gelecek hafta Galatasaray sahasında Kasımpaşa'yı konuk edecek. Fenerbahçe de deplasmanda Antalyaspor'la karşılaşacak.