Kasım Gülpınar, YRP'den istifa sürecini anlattı: Bardağı taşıran son damla oldu

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, 2 Eylül'de Yeniden Refah Partisi'nden istifa ettiğini açıkladı. İstifasını duyurduğu video kaydından sonra ilk kez konuştu. Gülpınar, TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik'in sorularını yanıtladı.

"Kurumsal yapı yok"

"Yeniden Refah'ta kurumsal bir yapı yok" diyen Gülpınar "Son dakikada gelip de bana ilçe kongreleri kararı aldık, bizimle istişare etmeden... Benim için önemli olan şudur; değişen ne var? Aynı şey! O zaman ne gerek var yahu. Ben bir de bununla uğraşacak değilim." dedi.

"Hayal kırıklığı yaşadım"

Gülpınar, sunucunun 'Yeniden Refah'ta bulunmaktan hayal kırıklığı yaşadınız mı?' sorusuna "Aynı travmalar, aynı hayal kırıklıkları aynı süreç işlediğinde bir fark görmediğinizde hayal kırıklığı yaşamak doğal bir şey." yanıtını verdi.

"Bardağı taşıran son damla oldu"

Geçmişte partiyi ele geçirmeye çalışmayşa itham edildiğini ifade eden Kasım Gülpınar, bardağı taşıran son damlanın bu olduğunu belirterek "Ağabey' söylemleri biliyorum bazılarını da rahatsız ediyor. Böyle bir amacımız, hedefimiz yok. Siyasette böyle bir hedef olamaz zaten. Hizmet için bu işe girdik ama aynı zamanda örnek olmanın gayreti içindeyiz.Örnek siyasetçi nasıl olur? Örnek idareci nasıl olur? Arkamızdan bir nesil geliyor. Benim tüm çabam kendimden ziyade arkamdan gelecek nesil. Bardağı taşıran son damla oldu." dedi.

Sözlerini sürdüren Gülpınar "Niye ben uğraşayım ki? Zaten yüküm ağır, bir sürü sıkıntımız var. Urfa'nın kendine has dertleri var. Koca şehirde ben şimdi onlarla mı uğraşayım? Oturup da bir de partiyi 'Şunu şöyle yapın, bunu yanlış yaptınız, bunu neden böyle yaptınız' ben hiçbir zaman kimseye bunun hesabını sormadım. İzlerim, bakarım sessiz sakin şekilde... Ama en son radde geldiğinde bardak taştığında..." dedi