Kahramanmaraş’a 4 Yeni Spor Salonu; Şehir Spor Kenti Olma Yolunda İlerliyor

Ali ESKALEN-Kahramanmaraş

Büyükşehir Belediyesi, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü arasında imzalanan protokolle Afşin, Göksun, Pazarcık ve Ekinözü’ne yeni spor salonları kazandırılması kararlaştırıldı. Başkan Görgel, “Şehrimize kazandıracağımız bu yeni spor salonları, sadece sportif etkinliklere değil, aynı zamanda sosyal birlikteliğe de katkı sağlayacak. Yeni tesislerimiz şehrimize hayırlı olsun” dedi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehrin dört bir yanında spor altyapısını güçlendirmeye ve gençlerin sportif faaliyetlere erişimini artırmaya devam ediyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü arasında imzalanan protokolle Afşin, Göksun, Pazarcık ve Ekinözü’ne yeni spor salonları kazandırılması kararlaştırıldı. Protokol imza törenine; AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Spor Toto Teşkilat Başkan Yardımcısı Metin Ayvazoğlu, Afşin Belediye Başkanı Koray Kıraç, Afşin Kaymakamı Muammer Sarıdoğan ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir katıldı. İmzalanan protokol doğrultusunda; Afşin, Göksun ve Pazarcık’a 765 seyirci kapasiteli modern spor salonları inşa edilecek. Ekinözü ise 200 seyirci kapasiteli bir spor salonuna kavuşacak. Salonların bünyesinde ayrıca çeşitli branşlara yönelik antrenman salonları da yer alacak. Söz konusu yatırımlarla, hem gençlerin hem de tüm vatandaşların spora erişimi artırılırken, Kahramanmaraş’ın “spor kenti” vizyonuna önemli bir katkı sağlanmış olacak.

“Spor Şehri Yolunda Önemli Bir Adım”

Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, şehre kazandırılacak yeni tesislerin hayırlı olmasını diyerek, “Şehrimizin her alanda gelişmesi için gece gündüz çalışıyoruz. Özellikle gençlerimizin sporla iç içe olması, sağlıklı bir nesil yetiştirilmesi ve Kahramanmaraş’ın spor alanında daha ileriye taşınması adına bu yatırımları son derece kıymetli buluyoruz. Afşin, Göksun, Pazarcık ve Ekinözü ilçelerimize kazandıracağımız bu yeni spor salonları, sadece sportif etkinliklere değil, aynı zamanda sosyal birlikteliğe de katkı sağlayacak. Bu yatırımların hayata geçmesinde emeği geçen başta Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Osman Aşkın Bak’a, Spor Toto Teşkilat Başkanımız Sayın Mehmet Ata Öztürk’e ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” cümlelerini kaydetti.