Kartların havada uçuştuğu derbide kazanan 2 gol farkla Fenerbahçe

Heyecanın hiç düşmediği Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde kazanan 1'i penaltı olmak üzere 3 gol bulan Fenerbahçe oldu. 3-1 biten karşılaşmada sarı-lacivertli takımın gollerini Edin Dzeko, Dusan Tadic ve Sebastian Szymanski atarken, Beşiktaş'ta ise atılan tek golü penaltı atışından Alex Oxlade-Chamberlain kaydetti.

Beşiktaş karşısındaki 7 maçlık galibiyet hasreti son buldu

Siyah-beyazlılar ile oynadığı son 7 lig maçında 4 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşayan sarı-lacivertliler, 7 maçın ardından galip gelmeyi başardı.

Çıkan kart sayısı çift haneleri buldu

Son yıllar en çok kart gösterilen derbilerinden olan karşılaşmada 1'i teknik direktör İsmail Kartal'a olmak üzere toplamda 10 sarı kart kararı verildi. Hakem Atilla Karaoğlan, Fenerbahçe'den 4, Beşiktaş'tan ise 5 oyuncuya sarı kart gösterdi. Öte yandan kartların 4 tanesi Beşiktaş'ın kazandığı penaltı pozisyonunda yaşandı.

Derbide öne çıkan dakikalar

* 1' Atilla Karaoğlan, Beşiktaş'ın ev sahipliğindeki derbide ilk düdüğü çaldı.

* 10' GOL - Fenerbahçe, Dusan Tadic'in ortasını gole çeviren Edin Dzeko'yla derbide öne geçiyor. (SKOR 0-1)

* 21' PENALTI - Beşiktaş, Samet Akaydin'in müdahalesi sonrası Cenk Tosun'un yerde kaldığı pozisyonun ardından penaltı kazandı!

* 21' SARI KART - Fenerbahçeli Samet Akaydin ve karara itiraz eden Edin Dzeko sarı kart aldı.

* 23' SARI KART - Fenerbahçeli Fred ve Beşiktaşlı Ante Rebic sarı kart gördü.

* 24' GOL - Penaltı vuruşunu kullanan Beşiktaşlı Alex Oxlade-Chamberlain skoru eşitleyen golü kaydetti. (SKOR 1-1)

* 38' SAKATLIK - Sakatlanan Beşiktaşlı oyuncu Gedson Fernandes yerini Salih Uçan'a bıraktı.

* 45' İLAVE SÜRE - İlk yarının sonuna 6 dakikalık ilave süre eklendi.

* 45+2' SARI KART - Hakem kararına itiraz eden Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal sarı kart gördü.

* 45+6' DEVRE ARASI - Hakem Atilla Karaoğlan ilk yarının son düdüğünü çaldı. Derbide ilk yarı 1-1'lik eşitlik ile sonuçlandı.

* 45' SAKATLIK - İkinci yarı başladı. İlk yarının sonunda sakatlık yaşayan Beşiktaşlı Umut Meraş yerini Tayfur Bingol'e bıraktı.

* 52' SARI KART - Crespo ile girdiği ikili mücadele faul yapan Salih Uçan sarı kart gördü.

* 60' PENALTI - Eric Bailly'nin Sebastian Szymanski'ye yaptığı müdahalenin ardından Atilla Karaoğlan penaltı noktasını gösterdi

* 63' GOL - Penaltı vuruşunu kullanan Dusan Tadic fileleri havalandırdı. (SKOR 1-2)

* 64' OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ - Beşiktaş'ta Ante Rebic'in yerine Vincent Aboubakar oyuna dahil oldu.

* 75' SARI KART | Beşiktaş'ta hakeme itirazlarda bulunan Mert Günok sarı kart gördü.

* 78' SARI KART - Beşiktaşlı Tayfur Bingöl, sarı-lacivertli orta saha oyuncusu Szymanski'ye yaptığı müdahale sonrası kırmızı kart aldı. Hakem Atilla Karaoğlan VAR'ın tavsiyesiyle pozisyonu tekrar izledi. Karaoğlan'ın karar VAR'ı izlemesinin ardından sarı karta döndü.

80' DEĞİŞİKLİK - Siyah-beyazlılarda Onur Bulut ve Jackson Muleka yerini Rachid Ghezzal ile Bakhtiyor Zaynutdinov'a bıraktı.

81' SARI KART - Salih Uçan'ın ayağına basan Fenerbahçeli İrfan Can Kahveci sarı kart gördü.

83' SAKATLIK VE DEĞİŞİKLİK - Sakatlıktan döndüğü ilk maçta tekrardan sorun yaşayan Fenerbahçeli Alexander Djiku ve İrfan Can Kahveci yerini Cengiz Ünder ile Jayden Oostwerwolde'ye bıraktı.

90' PENALTI - Pozisyonu VAR'dan da izleyen Hakem Atilla Karaoğlan, Syzmanski'nin ortasında Bailly'nin topa elle dokunduğuna karar verdi.

90+1' UZATMA - Maçın geri kalanına 11 dakika uzatma eklendi.

90+2' KURTARIŞ - Mert Günok, Fenerbahçe'nin 10 numaralı futbolcusu Tadic'in kullandığı penaltıyı kurtardı.

90+3' DEĞİŞİKLİK - Fenerbahçe'de Fred ve Dzeko oyundan alındı. Batshuayi ile İsmail Yüksek oyuna dahil oldu.

90+6' GOL - Fenerbahçeli orta saha Szymanski, uzatmalarda attığı golle takımını 2 gol öne geçirdi (SKOR 1-3)

90+7' SARI KART - Beşiktaşlı Necip Uysal sarı kart gördü.

90+8' DEĞİŞİKLİK - Sarı-lacivertli takımda Osayi Samuel'in yerine Mert Müldür oyuna girdi.

90+11' MAÇ SONU - Hakem Atilla Karaoğlan son düdüğü çaldı. (Beşiktaş 1-3 Fenerbahçe)