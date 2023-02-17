Katar Kraliyet Ailesi, Manchester United için 5 milyar sterlini gözden çıkardı

Sky Sports'un haberine göre, Katar Kraliyet Ailesi, İngiltere'nin köklü kulübü Manchester United'ı satın almak için 5 milyar sterlin teklifte bulunacak. Katarlılar, takımı ve kulübün altyapısını eski ihtişamına kavuşturmak için önemli miktarda harcama yapmayı da planlıyor.

Sıkı bir Manchester United taraftarı olan Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad al-Thani'nin onayının alınmasının ardından, yatırımcıların birkaç gün içinde teklifi kulübe iletmesi bekleniyor.

Öte yandan, United'ı satın almaya ilgi duyduğunu açıklayan bir diğer teklif sahibi de petrokimya milyarderi Ratcliffe. Milyarder iş insanı, ABD yatırım bankaları Goldman Sachs ve JP Morgan ile kulübü satın almak için bir anlaşma üzerinde çalışıyor.

Katar Kraliyet Ailesi, United'ı satın alırsa, Katar'ın bağımsız varlık fonu Qatar Investments Authority'nin (QSI) bir yan kuruluşu olan Qatar Sports Investments'ın sahibi olduğu Paris Saint-Germain'le aynı çatı altında olacak.

QSI, 2011 yazında PSG'nin yüzde 70 hissesini satın aldı. Ertesi yaz ise, kulüple 100 milyon Euro değerinde bir anlaşma yaparak PSG'nin geri kalan hisselerini satın aldı. Forbes dergisine göre PSG'nin değeri şu anda 2,6 milyar sterlin.