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Kerem Aktürkoğlu, Benfica'ya transfer oldu

Portekiz ekibi Benfica, Galatasaray’ın milli futbolcusu Kerem Aktürkoğlu’nu transfer etti.

Haber Merkezi
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Kerem Aktürkoğlu, Benfica'ya transfer oldu
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Galatasaray’ın hücum oyuncusu Kerem Aktürkoğlu, Portekiz ekibi Benfica'ya transfer oldu. A Milli Futbol Takımı'ndan özel izinli olan Kerem, transfer görüşmeleri için gittiği Portekiz'de yeni takımıyla anlaşma sağladı.

Benfica Kulübü, transferi resmi internet sitesinden duyururken 25 yaşındaki futbolcu ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

Kerem Aktürkoğlu, bu sezon Galatasaray ile 3'ü Süper Lig, 2'si UEFA Şampiyonlar Ligi eleme, 1 de Turkcell Super Kupa maçına çıktı. Kerem, bu karşılaşmalarda toplam 2 gol, 3 asistlik performans sergiledi.

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