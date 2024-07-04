Kerem Aktürkoğlu Galatasaray'dan ayrılıyor mu? Rusya'dan talip çıktı

Geçtiğimiz sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray'ın futbolcularına talipler gelmeye devam ediyor.

Rus basınında yer alan haberlere göre; Spartak Moskova, Kerem Aktürkoğlu'nu kadrosuna katmak istiyor.

Haberde, Moskova temsilcisinin ilgisine rağmen Kerem'in Rusya'ya gitmeyi düşünmediği belirtildi.

Spartak Moskova'da yeni teknik direktör Dejan Stankovic'in çok istediği milli oyuncu, kariyerini Avrupa'da sürdürmek istediği aktarıldı.

25 yaşındaki hücum oyuncusu, geride kalan sezonda Galatasaray'da 54 müsabakada forma şansı buldu. Kerem Aktürkoğlu bu mücadelelerde 15 gol atarken 9 da asist yaptı.

Kerem Aktürkoğlu'nun Galatasaray ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2026'da sona erecek. Başarılı futbolcunun güncel piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösteriliyor.