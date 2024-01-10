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İtalyan stoper Leonardo Bonucci Fenerbahçe için İstanbul'a geliyor

Fenerbahçe Spor Kulübü, İtalyan defans oyuncusu Leonardo Bonucci'nin sağlık kontrolleri ve görüşmelerin ilerletilmesi için İstanbul'a geleceğini duyurdu.

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İtalyan stoper Leonardo Bonucci Fenerbahçe için İstanbul'a geliyor
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Fenerbahçe, dünyaca ünlü defans oyuncusu Leonardo Bonucci ile transfer görüşmelerine başlandığını resmen duyurdu.

Kulüp tarafından yapılan açıklamada "Ara transfer döneminde Profesyonel Futbol A Takımımızın güçlendirilmesi için çalışmalarını yürüten kulübümüz; savunma oyuncusu Leonardo Bonucci ile transfer görüşmelerine başlamıştır. İtalyan Futbolcu sağlık kontrolleri ve ileri görüşmeler için bugün İstanbul’a gelecektir" ifadeleri kullanıldı.