İtalyan stoper Leonardo Bonucci Fenerbahçe için İstanbul'a geliyor
Fenerbahçe Spor Kulübü, İtalyan defans oyuncusu Leonardo Bonucci'nin sağlık kontrolleri ve görüşmelerin ilerletilmesi için İstanbul'a geleceğini duyurdu.
Fenerbahçe, dünyaca ünlü defans oyuncusu Leonardo Bonucci ile transfer görüşmelerine başlandığını resmen duyurdu.
Ara transfer döneminde Profesyonel Futbol A Takımımızın güçlendirilmesi için çalışmalarını yürüten kulübümüz; savunma oyuncusu Leonardo Bonucci ile transfer görüşmelerine başlamıştır.— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) January 10, 2024
İtalyan Futbolcu sağlık kontrolleri ve ileri görüşmeler için bugün İstanbul’a gelecektir.… pic.twitter.com/UgTxFrgZLK
Kulüp tarafından yapılan açıklamada "Ara transfer döneminde Profesyonel Futbol A Takımımızın güçlendirilmesi için çalışmalarını yürüten kulübümüz; savunma oyuncusu Leonardo Bonucci ile transfer görüşmelerine başlamıştır. İtalyan Futbolcu sağlık kontrolleri ve ileri görüşmeler için bugün İstanbul’a gelecektir" ifadeleri kullanıldı.