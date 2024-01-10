İtalyan stoper Leonardo Bonucci Fenerbahçe için İstanbul'a geliyor

Fenerbahçe, dünyaca ünlü defans oyuncusu Leonardo Bonucci ile transfer görüşmelerine başlandığını resmen duyurdu.

Ara transfer döneminde Profesyonel Futbol A Takımımızın güçlendirilmesi için çalışmalarını yürüten kulübümüz; savunma oyuncusu Leonardo Bonucci ile transfer görüşmelerine başlamıştır.



İtalyan Futbolcu sağlık kontrolleri ve ileri görüşmeler için bugün İstanbul’a gelecektir.… pic.twitter.com/UgTxFrgZLK — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) January 10, 2024

Kulüp tarafından yapılan açıklamada "Ara transfer döneminde Profesyonel Futbol A Takımımızın güçlendirilmesi için çalışmalarını yürüten kulübümüz; savunma oyuncusu Leonardo Bonucci ile transfer görüşmelerine başlamıştır. İtalyan Futbolcu sağlık kontrolleri ve ileri görüşmeler için bugün İstanbul’a gelecektir" ifadeleri kullanıldı.