M. United, Cristiano Ronaldo'nun sözleşmesini feshetti
Manchester United, Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo'nun sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Cristano Ronaldo, karşılıklı anlaşma sonrası Manchester United'dan ayrıldı. Old Trafford'daki iki dönemindeki muazzam katkısı için teşekkür ederiz" ifadesi kullanıldı.
Manchester United'daki ilk döneminde (2003-2009) bir UEFA Şampiyonlar Ligi, 3 de Premier Lig kupası kazanan Ronaldo, teknik direktör Erik ten Hag yönetimindeki takımda ilk 11'e girmekte zorlanıyordu.
Yılın futbolcusuna verilen ödüllerden Altın Top'a (Ballon d'Or) 5, FIFA En İyi'yi ise 2 defa layık görülen Ronaldo, Piers Morgan Sansürsüz programında, Erik ten Hag'ın da aralarında bulunduğu birkaç kişinin kendisini kulüpten göndermeye çalıştığını ve ihanete uğramış hissettiğini söylemişti.