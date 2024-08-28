  1. Ekonomim
  2. Spor
  3. Maçta bayıldı, 6 gündür yoğun bakımdaydı, hayatını kaybetti
Takip Et

Maçta bayıldı, 6 gündür yoğun bakımdaydı, hayatını kaybetti

Uruguay Premier Lig ekiplerinden Nacional forması giyen 27 yaşındaki savunma oyuncusu Juan Izquierdo, 22 Ağustos'ta Sao Paulo ile oynanan Libertadores Kupası maçında baygınlık geçirmesinin ardından kaldırıldığı yoğun bakımda 6 günlük yaşam mücadelesini kaybederek hayata veda etti.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Maçta bayıldı, 6 gündür yoğun bakımdaydı, hayatını kaybetti
Takip Et

Uruguay ekibi Nacional ile Brezilya temsilcisi Sao Paulo arasında 22 Ağustos'ta oynanan Libertadores Kupası maçında baygınlık geçiren Uruguaylı futbolcu Juan Izquierdo, ilk yardım ekipleri tarafından yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırılmış ve tedavi altına alınmıştı.

6 gündür yoğun bakımda tedavi gören Juan Izquierdo, 27 yaşında hayatını kaybetti. Hastaneden yapılan açıklamada Izquierdo'nun, aritmiye bağlı kalp-solunum durması sonrasında beyin ölümü yaşadığı ifade edildi.

27 yaşındaki futbolcunun vefatının ardından kulübü Nacional bir taziye mesajı yayımladı.

Mesajda, "Nacional Futbol Kulübü yüreklerimizde en derin acı ve etkiyle, sevgili oyuncumuz Juan Izquierdo'nun vefatını duyuruyor, ailesine, dostlarına, meslektaşlarına ve yakınlarına en içten başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Tüm Nacional onarılamaz kaybının yasını tutuyor. Huzur içinde yat Juan, sonsuza kadar bizimle olacaksın" denildi.

Kariyerinde Cerro, CA Penarol, Montevideo, San Luis ve Liverpool FC formaları da giyen Izquierdo, bu sezon Nacional ile çıktığı 23 maçta 1 gol kaydetmişti.

Spor
Galatasaray 'Acil' koduyla olağanüstü toplanıyor! İstifa kararı bekleniyor
Galatasaray 'Acil' koduyla olağanüstü toplanıyor! İstifa kararı bekleniyor
Okan Buruk: Maçı kazanmayı, turu geçmeyi hak etmedik
Okan Buruk: Maçı kazanmayı, turu geçmeyi hak etmedik
Ferdi Kadıoğlu'ndan Fenerbahçe'ye duygusal veda: Kalbimdesiniz
Ferdi Kadıoğlu'ndan Fenerbahçe'ye duygusal veda: Kalbimdesiniz
Fenerbahçeli 3 futbolcudan Galatasaray'a gönderme
Fenerbahçeli 3 futbolcudan Galatasaray'a gönderme
TFF açıkladı: Süper Lig'den 5 kulüp, PFDK'ye sevk edildi
TFF açıkladı: Süper Lig'den 5 kulüp, PFDK'ye sevk edildi
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’ne veda etti
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’ne veda etti