Merih Demiral ceza alır mı? UEFA, Melih Demiral için hangi kararları alabilir
Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA) Türkiye-Avusturya maçındaki gol sevinci nedeniyle Merih Demiral hakkında soruşturma başlattı. Demiral, attığı ikinci golden sonra bozkurt işareti yapmıştı.
UEFA, soruşturmanın "uygunsuz davranış" iddiasıyla başlatıldığını duyuruldu. Yapılan açıklamada, soruşturmanın UEFA Disiplin Yönetmeliği'nin 31(4) maddesi uyarınca açıldığı belirtildi.
Gözler Demiral'ın ceza alıp almayacağına çevrildi
Söz konusu madde futbol sahalarında "siyasi, ideolojik, dini veya ırksal propaganda içeren her türlü davranışı" yasaklıyor. Karar sonrası gözler Cumartesi günü oynanacak Türkiye-Hollanda maçı öncesi Demiral'ın ceza alıp almayacağı çevrildi. UEFA Disiplin Yönetmeliği'nin 31(4) maddesi maddesine göre; Demiral'a sadece para cezası verilmesi ya da 1 ila 4 maç ceza sahalardan men kararı alınması gündemde.