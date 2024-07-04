Merih Demiral ceza alır mı? UEFA, Melih Demiral için hangi kararları alabilir

UEFA, soruşturmanın "uygunsuz davranış" iddiasıyla başlatıldığını duyuruldu. Yapılan açıklamada, soruşturmanın UEFA Disiplin Yönetmeliği'nin 31(4) maddesi uyarınca açıldığı belirtildi.

Gözler Demiral'ın ceza alıp almayacağına çevrildi

Söz konusu madde futbol sahalarında "siyasi, ideolojik, dini veya ırksal propaganda içeren her türlü davranışı" yasaklıyor. Karar sonrası gözler Cumartesi günü oynanacak Türkiye-Hollanda maçı öncesi Demiral'ın ceza alıp almayacağı çevrildi. UEFA Disiplin Yönetmeliği'nin 31(4) maddesi maddesine göre; Demiral'a sadece para cezası verilmesi ya da 1 ila 4 maç ceza sahalardan men kararı alınması gündemde.