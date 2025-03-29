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Milli atlet Aysel Önder Avrupa şampiyonu oldu

Milli sporcu Aysel Önder, VIRTUS Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda 400 metrede dünya rekoru kırarak altın madalya kazandı.

Haber Merkezi
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Milli atlet Aysel Önder Avrupa şampiyonu oldu
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Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, Finlandiya'nın Espoo şehrinde düzenlenen şampiyonada Aysel'in 400 metre finalinde yer aldığı belirtildi.

Avrupa ve dünya salon rekoru

Milli sporcunun 56.17'lik derecesiyle Avrupa ve dünya salon rekoru kırarak şampiyon olduğu belirtildi.

Aysel Önder kimdir?

2005 yılında Hatay'da doğan Aysel Önder, Türkiye'nin en başarılı para-atletlerinden biridir. T20 sınıfında yarışan Önder, özellikle 400 metre koşularında üstün performansıyla tanınır. İlk olarak futbola olan ilgisiyle spora adım atan Önder, beden eğitimi öğretmeninin yönlendirmesiyle atletizme geçiş yapmış ve bu alanda hızlı bir yükseliş göstermiştir.

 

 

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