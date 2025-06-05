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Simone Inzaghi, Al-Hilal'in teknik direktörü oldu

Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal, İtalyan teknik direktör Simone Inzaghi ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Haber Merkezi
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Simone Inzaghi, Al-Hilal'in teknik direktörü oldu
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Son olarak İtalyan takımı Inter'i çalıştıran ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde final oynatan Teknik Direktör Simone Inzaghi'nin yeni adresi belli oldu.

Inzaghi, Suudi Arabistan temsilcisi Al-Hilal ile anlaştı. Al-Hilal'in sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamada, Inzaghi ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı ifade edildi.

49 yaşındaki çalıştırıcı, teknik direktörlük kariyerinde Lazio ve Inter'de görev aldı. Inter ile 2023-2024 sezonunda Serie A'da şampiyonluk yaşayan Simone Inzaghi, bu sezon ise ligde 81 puanla şampiyon Napoli'nin ardından ikinci oldu.

Inter'i UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2 kez final oynatan Inzaghi, 2'sinde de istediği sonucu alamadı.

Al-Hilal'i son olarak, Teknik Direktör Jorge Jesus çalıştırıyordu.

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