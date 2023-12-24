NBA'de 37 sayı atan Alperen Şengün kariyer rekoru kırdı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) normal sezona 13 maçla devam edildi. Alperen'in 37 sayı, 11 ribaunt ve 6 asistle oynadığı karşılaşmada Pelicans'ı yenen Rockets, sezonun 15. galibiyetine ulaştı.

Mücadelenin en skorer ismi olan Alperen, bu sezon üst üste ikinci, toplamda ise 9. kez "double-double" yaptı. Rockets'ta Jabari Smith 26, Fred VanVleet 10 sayılık katkı sağladı.

Pelicans'ta Zion Williamson'ın 28 sayı, 8 ribaunt ve 4 asist, Brandon Ingram'ın ise 19 sayı, 3 ribaunt ve 5 asistlik performansları yenilgiyi önleyemedi.

Bucks, galibiyet serisine devam etti

New York Knicks'i 130-111 mağlup eden Milwaukee Bucks, üst üste 7, toplamda ise 22. galibiyetini aldı.

Bucks'ta Giannis Antetokounmpo 28 sayı, 7 ribaunt ve 7 asist, Bobby Portis ise 23 sayı, 11 ribaunt ve 1 asistle galibiyette pay sahibi oldu.

Bu sezon 17. yenilgisini yaşayan Knicks'te Jalen Brunson 36 sayı, 3 ribaunt ve 7 asist, Julius Randle 26 sayı, 8 ribaunt ve 1 asistle oynadı.