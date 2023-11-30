Nordsjaelland-Fenerbahçe maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Konferans Ligi'nde ülkemizi temsil eden Fenerbahçe, H Grubu 5. hafta maçında deplasmanda Danimarka ekibi Nordsjaelland ile karşı karşıya geliyor.

Fenerbahçe'nin Nordjaelland ile berabere kalması durumunda, 1 maç kala gruptan çıkmayı garantileyecek. Peki, Nordsjaelland-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?



Right to Dream Park'ta saat 23.00'te başlayacak karşılaşma, EXXEN'den canlı olarak yayınlanacak.

Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i

Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal'ın sahaya sürmeyi planladığı muhtemel 11 şu şekilde;

İrfan Can Eğribayat, Osayi-Samuel, Yusuf Akçiçek, Oosterwolde, Ahmet Necat Aydın, Crespo, İsmail Yüksek, Cengiz Ünder, Szymanski, Dusan Tadic, Batshuayi.

Karşılaşmayı Fransa Futbol Federasyonu'ndan Jeremie Pignard yönetecek. Pignard'ın yardımcılıklarını Aurelien Drouet ve Laurent Coniglio yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Thomas Leonard olacak.