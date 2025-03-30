Özel sporcu Esra Bayrak, Avrupa şampiyonu oldu
Özel sporcu Esra Bayrak, Virtus Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda, kadınlar uzun atlamada altın madalya kazanarak Avrupa Şampiyonu oldu.
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Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonunun açıklamasına göre, Finlandiya'nın Espoo kentinde düzenlenen organizasyonda mücadele eden Esra, 5,51 metrelik atlayışıyla şampiyonluğa ulaştı.
Kırılması zor bir rekora imza attı
Açıklamada "Esra Bayrak 10. kez Avrupa şampiyonu olarak kırılması zor bir rekora imza attı." ifadesine yer verildi.
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