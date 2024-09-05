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Paris 2024'te tarihi zafer! Golbol Kadın Milli Takımı üst üstte 3. kez şampiyon oldu

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda Golbol Kadın Milli Takımı, finalde İsrail'i 8-3 mağlup ederek üst üste üçüncü kez altın madalya kazandı ve Türk spor tarihine geçti.

Haber Merkezi
AA
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Paris 2024'te tarihi zafer! Golbol Kadın Milli Takımı üst üstte 3. kez şampiyon oldu
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Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda İsrail'i finalde 8-3 mağlup eden Golbol Kadın Milli Takımı, altın madalyanın sahibi oldu.

Rio 2016 ve Tokyo 2020'nin ardından Fransa 2024 Paralimpik Oyunları'nda da şampiyonluğa ulaşan Golbol Kadın Milli Takımı, üst üste üçüncü kez şampiyonluğa ulaşarak tarihi bir başarıya imza attı. Şampiyonluğun ardından milliler gözyaşlarını tutamadı.

South Paris Arena'da oynanan yarı final müsabakasında, son iki paralimpik oyunlar şampiyonu Türkiye, unvanını korumak için İsrail karşısına çıktı.

İlk yarıyı 7-2 önde tamamlayan Türkiye, maçı da 8-3 alarak altın madalyanın sahibi oldı. 
Rio 2016, Tokyo 2020'den sonra Paris 2024'te de altın madalya kazanan görme engelli milli sporcular, Türk spor tarihine geçti. Golbol Kadın Milli Takımı, Türkiye adına paralimpik oyunlarda en fazla altın madalya kazanan ekip oldu.

Milli takıma altın madalyayı getiren başantrenör Gültekin Karasu yönetimindeki kadroda Sevda Altunoluk, Fatma Gül Güler, Reyhan Yılmaz, Şeydanur Kaplan, Sevtap Altunoluk ve Berfin Altın yer aldı.

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