  1. Ekonomim
  2. Spor
  3. PFDK'dan Fenerbahçe, Adana Demirspor ve Gaziantep FK'ya ceza
Takip Et

PFDK'dan Fenerbahçe, Adana Demirspor ve Gaziantep FK'ya ceza

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Süper Lig'in 5. haftasındaki disiplin ihlalleri nedeniyle Fenerbahçe'ye 990 bin, Adana Demirspor'a 300 bin ve Gaziantep FK'ye 40 bin 500 lira para cezası verdi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
PFDK'dan Fenerbahçe, Adana Demirspor ve Gaziantep FK'ya ceza
Takip Et

TFF'den yapılan açıklamaya göre kurul, Süper Lig'in 5. haftasında oynanan maçlarda yaşanan çeşitli disiplin ihlalleri nedeniyle Fenerbahçe'yi 990 bin, Adana Demirspor'u 300 bin ve Gaziantep FK'yi 40 bin 500 lira para cezasına çarptırdı.

Söz konusu haftada oynanan karşılaşmalarda kırmızı kart gören Trabzonspor'un Bosna Hersekli oyuncusu Edin Visca, RAMS Başakşehir'in Yunan futbolcusu Dimitris Pelkas ve Sipay Bodrum FK'nin Angolalı oyuncusu Fredy'ye rakiplerine yönelik ciddi faulleri gerekçesiyle 2'şer müsabakadan men cezası verildi.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye yanıt: Hesabını veremeyeceğimiz hiçbir konu yokturGalatasaray'dan Fenerbahçe'ye yanıt: Hesabını veremeyeceğimiz hiçbir konu yokturSpor

 

ABD Hazine Bakanı Yellen: Fed'in faiz indirimi olumlu bir işaretABD Hazine Bakanı Yellen: Fed'in faiz indirimi olumlu bir işaretKüresel Ekonomi

 

Spor
Cumhurbaşkanı Erdoğan TFF heyetini kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan TFF heyetini kabul etti
Visa, ‘Kadın Futbolunda Bileşik Etki’ araştırmasını yayımladı
Visa, ‘Kadın Futbolunda Bileşik Etki’ araştırmasını yayımladı
FIFA dünya sıralaması açıklandı: A Millilerin yeri değişmedi
FIFA dünya sıralaması açıklandı: A Millilerin yeri değişmedi
Fenerbahçe'den derbi öncesi karaborsa önlemi: Kombineleri iptal edildi
Fenerbahçe'den derbi öncesi karaborsa önlemi: Kombineleri iptal edildi
Ferdi Kadıoğlu, Brighton formasıyla ilk golünü attı
Ferdi Kadıoğlu, Brighton formasıyla ilk golünü attı
Fenerbahçe'de ayrılık: Semih Şentürk görevinden istifa etti
Fenerbahçe'de ayrılık: Semih Şentürk görevinden istifa etti