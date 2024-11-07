PFDK'dan Jose Mourinho'ya 1 maç ceza

PFDK, bugün yaptığı toplantı sonrası şu kararları aldı:

"1- Futbol Disiplin Talimatının 62/5. maddesi uyarınca asıl üyeler arasında yapılan seçimle;

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu Raportörlüğüne Av. Serhat Çetin

oybirliği ile seçilmiş ve gündemdeki dosyaların görüşülmesine geçilmiştir.

2- Gaziantep Futbol Kulübü’nün, 01.11.2024 tarihinde oynanan Gaziantep Futbol Kulübü-Göztepe Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, stadyumda müsabakanın tamamlanmasını sağlayacak bir yedek güç sisteminin çalışır durumda bulundurulmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle ihtar cezası ile cezalandırılmasına,

3- Sivasspor Kulübü sporcusu Uğur Çiftçi’nin, 02.11.2024 tarihinde oynanan Sivasspor-Çaykur Rizespor Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi ve çift sarı kart görmesi nedeniyle yer almaması gereken müsabaka dışında ayrıca 58.500.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

4- Kayserispor Kulübü’nün, 02.11.2024 tarihinde oynanan Kayserispor-Adana Demirspor Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 168.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Kayserispor Kulübü’nün, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan kuzey tribün kuzey alt C blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

5- Adana Demirspor’un, 02.11.2024 tarihinde oynanan Kayserispor-Adana Demirspor Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 120.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan misafir tribün güney üst A blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

6- Beşiktaş’ın, 02.11.2024 tarihinde oynanan Beşiktaş -Kasımpaşa Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı ihtar cezası ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan doğu üst tribün 415-416, doğu alt tribün 115, güney alt tribün 121 ve kuzey alt tribün 108 numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

7- Konyaspor Kulübü’nün, 03.11.2024 tarihinde oynanan Konyaspor-RAMS Başakşehir Futbol Kulübü Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 168.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Konyaspor Kulübü’nün, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı ihtar cezası ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan kuzey kale arkası tribün kuzey alt A blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada Konyaspor Kulübü idarecisi Osman Baharoğlu’nun, hakem soyunma odası koridorlarında müsabaka hakemlerine yönelik hakareti nedeniyle 3 ay hak mahrumiyeti ve 450.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

8- Bodrum FK’nın, 03.11.2024 tarihinde oynanan Bodrum FK-Corendon Alanyaspor Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan yeni (Güney) kale arkası tribün C blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada Bodrum FK sporcusu Musah Mohammed’in, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 3 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasına,

9- Corendon Alanyaspor Kulübü’nün, 03.11.2024 tarihinde oynanan Bodrum FK-Corendon Alanyaspor Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, zaman çizelgesine uygun hareket edilmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle ihtar cezası ile cezalandırılmasına,

10- Hatayspor Kulübü teknik sorumlusu Rıza Çalımbay’ın, 03.11.2024 tarihinde oynanan Eyüpspor- Hatayspor Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 58.500.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

11- Trabzonspor’un, 03.11.2024 tarihinde oynanan Trabzonspor -Fenerbahçe Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Vestel güney kale arkası alt tribün güney alt K, J, I, kuzey kale arkası alt tribün kuzey alt J, I, K, Trabzonspor Fan Token Doğu Alt Tribün Doğu ALT J numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada Trabzonspor’un, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 252.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Trabzonspor’un, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 47.250.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan’ın müsabaka sonrası basın mensuplarına yapmış olduğu açıklamalara ilişkin, her ne kadar FDT’nin 38 ve 41. maddeleri uyarınca sevk yapılmış ise de; açıklama içeriği bir bütün olarak değerlendirildiğinde; muhatabı belli bir hakaretin gerçekleşmediği, açıklamaların yöneldiği kişilerin açıklama bütünlüğü içerisinde muğlak kaldığı ve eylemin bu yönüyle sportmenliğe aykırı açıklama mahiyetinde değerlendirilmesi gerektiği göz önüne alınarak; ayrıca, açıklama içeriğinde yer alan ifadelerin spor ahlakına, fair play anlayışına aykırı ve futbolun değerini düşüren, TFF yöneticilerini rencide edebilecek nitelikte olduğu anlaşıldığından FDT’nin 38/1-a maddesi uyarınca takdiren 465.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

12- Fenerbahçe idarecisi Ali Acun Ilıcalı’nın, 03.11.2024 tarihinde oynanan Trabzonspor -Fenerbahçe Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, müsabaka sonrası Kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan, ifadeleri içerisinde geçen ve ifade özgürlüğü sınırlarını aşan, hakemler ve diğer müsabaka görevlilerinin tarafsızlığına gölge düşürmeye veya itibarsızlaştırmaya yönelik Sportmenliğe Aykırı Açıklamalar nedeniyle FDT’nin 38/4-a maddesi uyarınca bahse konu maddede geçen alt sınır olan 600.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Fenerbahçe teknik sorumlusu Jose Mourinho Felix’in, rakip takım taraftarlarına yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 58.500.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Fenerbahçe teknik sorumlusu Jose Mourinho Felix hakkında, rakip takım sporcusuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketinden dolayı Kurulumuza sevk yapılmış ise de; TFF Tahkim Kurulu’nun 11.10.2024 tarih 56 sayılı toplantısında alınmış E.2024/403 - K.2024/396 sayılı emsal niteliğindeki kararı uyarınca FDT’nin 75/2. maddesi doğrultusunda ceza tayinine yer olmadığına,

Fenerbahçe teknik sorumlusu Jose Mourinho Felix’in, müsabaka sonrası flaş röportaj ve basın toplantısında yapmış olduğu açıklamaların içeriği bir bütün olarak değerlendirildiğinde; bahse konu ifadelerin sportmenliğe, spor ahlakına veya fair-play anlayışına aykırı nitelikte ve TFF’nin saygınlığını zedeleyici, Türk futbolunun değerini düşürmeye yönelik, hakemler ve diğer müsabaka görevlilerinin tarafsızlığına gölge düşürmeye veya itibarsızlaştırmaya yönelik Sportmenliğe Aykırı Açıklamalar nedeniyle FDT’nin 38/4-a maddesi uyarınca takdiren 900.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Fenerbahçe kaleci antrenörü Sandro Zufic’in, tedbire uymama eylemi nedeniyle FDT’nin 82/b ve 50/1-c maddeleri uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle çift sarı kart görmesi nedeniyle yer almaması gereken müsabaka dışında ayrıca 2 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 74.250.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Fenerbahçe antrenörü Salvatore Foti’nin, rakip takım taraftarlarına yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 2 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 117.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Fenerbahçe sporcusu Edin Dzeko hakkında, müsabaka sonrası flaş röportajda yapmış olduğu Sportmenliğe Aykırı Açıklamaları nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; bahse konu beyanların ifade özgürlüğü sınırları içerisinde kaldığı ve ayrıca bir disiplin ihlali barındırmadığından ceza tayinine yer olmadığına karar verildi."