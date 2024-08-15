PFDK’dan karar çıktı: Sami Uğurlu ve Arda Turan'a ceza

PFDK’nın bugün yaptığı toplantı sonrası aldığı kararlar şöyle:

"1- Galatasaray’ın, 09.08.2024 tarihinde oynanan Galatasaray- Hatayspor Trendyol Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 168.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,



2- Kasımpaşa’nın, 10.08.2024 tarihinde oynanan Kasımpaşa-Konyaspor Trendyol Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı ihtar cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Kasımpaşa Antrenörü Sami Uğurlu’nun, ihraç öncesi ve ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik hakaretleri ve tehdidi nedeniyle 5 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 97.500.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Kasımpaşa Antrenörü Sami Uğurlu’nun, rakip takım mensubuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 58.500.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Kasımpaşa Antrenörü Sami Uğurlu’nun, tedbire uymama eylemi nedeniyle FDT’nin 82/b ile 50/1-c maddeleri uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 2 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 74.250.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,



3- Fenerbahçe’nin, 10.08.2024 tarihinde oynanan Fenerbahçe-Adana Demirspor Trendyol Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Maraton Üst Tribün E-F ve Spor Toto Tribün D bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,



4- Adana Demirspor’un, 10.08.2024 tarihinde oynanan Fenerbahçe-Adana Demirspor Trendyol Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı ihtar cezası ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR TRİBÜN KUZEY G blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,



5- Sivasspor Kulübü’nün, 11.08.2024 tarihinde oynanan Sivasspor-Trabzonspor Trendyol Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Osman Seçilmiş Güney Alt Tribün C blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,



6- Trabzonspor’un, 11.08.2024 tarihinde oynanan Sivasspor-Trabzonspor Trendyol Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı ihtar cezası ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan misafir kuzey tribün A blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,



7- Corendon Alanyaspor Kulübünün, 11.08.2024 tarihinde oynanan Corendon Alanyaspor- Eyüpspor Trendyol Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Corendon Airlines Kuzey Kale Arkası Tribün Kuzey Kale Arkası H blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,



8- Eyüpspor Kulübü Antrenörü Arda Turan’ın, 11.08.2024 tarihinde oynanan Corendon Alanyaspor- Eyüpspor Trendyol Süper Lig müsabakasında, müsabaka hakemlerine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 58.500.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,



9- Beşiktaş’ın, 11.08.2024 tarihinde oynanan Samsunspor-Beşiktaş Trendyol Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı ihtar cezası ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR TRİBÜN MİSAFİR 221A - 221B - 223C numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada Beşiktaş’ın taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 168.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,



10- Gaziantep Futbol Kulübü’nün, 12.08.2024 tarihinde oynanan Bodrum FK-Gaziantep Futbol Kulübü Trendyol Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 168.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,



11- Sakaryaspor’un, 09.08.2024 tarihinde oynanan Sakaryaspor -Ankara Keçiörengücü Trendyol 1.Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 126.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT’nin 52/3. maddesi uyarınca saha olaylarına karışan taraftarların bulunduğu açık tribün açık A blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada Sakaryaspor’un, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı ihtar cezası ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Açık Tribün Açık A-B bloklarında yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

1. ve 2. maddede 2 farklı eylem nedeniyle bloke edildiği belirtilen Açık Tribün Açık A bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının toplamda takip eden 2 ev sahibi müsabakada bloke edilmesine,



12- Yeni Malatyaspor Kulübü’nün, 10.08.2024 tarihinde oynanan Yeni Malatyaspor-Pendikspor Trendyol 1. Lig müsabakasında, takımın müsabaka kıyafeti ile belirlenen ve ilan olunan saatte sahaya gelmemesinden dolayı (0-3) hükmen mağlup sayılmasına ve (3) puan silme cezası ile cezalandırılmasına,

13- Kocaelispor Kulübü’nün, 10.08.2024 tarihinde oynanan Kocaelispor-Gençlerbirliği Trendyol 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 84.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,



14- Boluspor Kulübü’nün, 11.08.2024 tarihinde oynanan Boluspor-Iğdır FK Trendyol 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan kapalı tribün B blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada Boluspor Kulübü görevlisi Mahmut Çimender’in, akreditasyon kartını görünür bir şekilde boynuna asmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle ihtar cezası ile cezalandırılmasına,



15- Fatih Karagümrük’ün, 11.08.2024 tarihinde oynanan Fatih Karagümrük-Amed Sportif Faaliyetler Trendyol 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı ihtar cezası ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan batı alt tribün batı alt-205 numaralı blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,



16- Amed Sportif Faaliyetler Kulübü’nün, 11.08.2024 tarihinde oynanan Fatih Karagümrük-Amed Sportif Faaliyetler Trendyol 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı ihtar cezası ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Güney Misafir Tribün Güney-326 numaralı blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,



17- Çorum FK’nın, 12.08.2024 tarihinde oynanan Ümraniyespor-Çorum FK Trendyol 1.Lig müsabakasında, taraftarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 84.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Çorum FK’nın, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan misafir tribünde yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,



18- Selahattin Baki’nin 15.08.2024 tarihli dilekçesi ile FDT’nin 36. ve 38. maddelerinde yapılan değişiklik uyarınca hakkında verilen ve Tahkim Kurulu’nun, E.2024/258 - K.2024/273 sayılı kararı ile onanan PFDK’nın, 23.05.2024 tarihli E.2023-2024/1213 K. 2023-2024/1530 sayılı kararında yer alan “Hak Mahrumiyeti Cezasının” FDT’nin “Yargılamanın İadesi” başlıklı 91. maddesi uyarınca kaldırılması talebinin incelenmesi neticesinde;

Mevzuatta ilgililer lehine bir değişiklik yapıldığı” anlaşıldığından hak mahrumiyeti talebi yönünden yargılamanın iadesi talebinin kabulüne ve dosyanın incelemeye alınmasına karar verilerek SELAHATTİN BAKİ’nin, 19.05.2024 tarihinde müsabaka sonrası kulüp resmi sosyal medya hesabından yayınlanan açıklamalarında yer alan sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT’nin 36/1-b maddesi uyarınca verilen “32 Gün Hak Mahrumiyeti” cezasının lehe değişiklik uyarınca kaldırılmasına karar verildi.”