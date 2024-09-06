QNB Finansbank İstanbul Challenger TED Open Uluslararası Tenis Turnuvası Final maçı 8 Eylül'de

QNB Finansbank İstanbul Challenger TED Open Uluslararası Tenis Turnuvası, 76’ıncı kez Tenis Eskrim Dağcılık (TED) Spor Kulübü’nün ev sahipliğinde devam ediyor. Turnuva’nın final maçı 8 Eylül Pazar günü saat 15.00’da oynanacak.

Final etkinlikleri kapsamında dünyaca ünlü eski tenisçiler Mansour Bahrami ve Younes El Aynaoui ile birlikte Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, QNB Finansbank Yönetim Kurulu Başkanı & TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Ömer Aras ve Tenis Masters Kategori Dünya 12 No’su Nejat Müldür’ün mücadele edeceği bir gösteri maçı düzenlenecek.

1 Eylül'de başladı

Sporseverlerin merakla beklediği ve Tenis Eskrim Dağcılık Kulübü (TED) tesislerinde düzenlenen QNB Finansbank İstanbul Challenger TED Open Uluslararası Tenis Turnuvası 1 Eylül'de başladı. ‘QNB Finansbank’ın isim sponsorluğu ve ‘Hilton İstanbul Maslak’ resmi konaklama sponsorluğunda gerçekleştirilen turnuva, Türkiye’nin en eski spor etkinliği olarak biliniyor. Aynı zamanda uluslararası tenis camiasında sürekli sert-zemin Challenger Turnuvası olarak kayıtlardaki yerini koruyor.