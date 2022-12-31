Ronaldo'dan spor tarihinin en pahalı sözleşmesi

Suudi Arabistan Birinci Futbol Ligi takımlarından Al Nassr'dan 2,5 sezon için 500 milyon Euro alacağı öne sürülen Cristiano Ronaldo, yıllık maaşı en yüksek sporcu olacak.

Yılın futbolcusuna verilen ödüllerden Altın Top'u (Ballon d'Or) 5, FIFA En İyi'yi ise 2 kez kazanan Ronaldo, kariyerindeki başarılarından sonra 37 yaşında gerçekleştirdiği transferle de spor tarihine geçti.

Al Nassr Kulübünün, UEFA Şampiyonlar Ligi kupasını 5 defa kaldıran ve 140 golle turnuva tarihinin en skoreri olan Portekizli futbolcu ile 2,5 sezon için 500 milyon Euro (yaklaşık 535 milyon dolar) karşılığında anlaştığı basına yansıdı.

Reklam anlaşmalarıyla beraber yılda 214 milyon dolar alacak Ronaldo böylece 2017'nin kasım ayında Barcelona ile yaptığı sözleşmeyle sezon başına 168,5 milyon dolar kazanan Arjantinli futbolcu Lionel Messi'ye ait rekoru kırdı.

İspanyol El Mundo gazetesi, Barcelona'nın, Messi'nin kontratını 555 milyon 237 bin 619 Euro (dönemin kuruyla 674 milyon dolar) karşılığında 4 yıl için uzattığını ortaya çıkarmıştı.

Paris Saint-Germain'in (PSG) Fransız futbolcusu Kylian Mbappe de 2022 yazında uzattığı sözleşmesiyle gündeme geldi.

Fransız Le Parisien gazetesi, PSG'nin, Mbappe ile 2022-23 sezonundan itibaren 3 yıl için brüt 630 milyon Euroya anlaştığını iddia etti ancak PSG Kulübü, haberin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

İlk 10'da 6 NBA oyuncusu var

En yüksek yıllık maaşa sahip sporcular listesinin ilk 10 sırasında Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) oynayan 6 ismin bulunması dikkati çekti.

NBA'deki ücret tavanı uygulaması doğrultusunda takımlarının maksimum kontrat verdiği Phoenix Suns'tan Devin Booker ve Minnesota Timberwolves'tan Karl-Anthony Towns, 4 yıl için 224 milyon dolar alacak. Yıllık ortalama kazançları 56 milyon dolar olan İki basketbolcu, bu sayede listenin 3. sırasını paylaşıyor.

Listenin 6'ncı ve 9'uncu sırasında ise otomobil sporcuları yer aldı. Son 2 yılın F1 şampiyonu Max Verstappen'in, Red Bull ile imzaladığı 5 yıllık sözleşmeye göre sezon başına 53,3 milyon dolar kazanacağı basına yansıdı ve takım iddiayı reddetmedi.

Eski F1 sürücüsü Kimi Raikkonen de 5 yıl boyunca yarıştığı McLaren'den 2007'de Ferrari'ye transfer olurken o dönem için rekor bir sözleşmeye imza atmıştı. Ferrari'nin direksiyonuna 3 yıllığına geçmek için 153 milyon dolar alan Fin sürücü, aradan geçen yıllara rağmen ilk 10'da yer aldı.

Şampiyon Formula 1 pilotlarından Lewis Hamilton'ın, Mercedes takımından 60 milyon doların, Sebastian Vettel'in ise Ferrari'den yıllık 50 milyon doların üstünde maaş aldığı yıllar olduğu biliniyor. Fakat sözleşme ayrıntıları basına sızmadığı için iki sürücü de listeye giremedi.

Spor tarihinin yıllık bazda en pahalı 10 sözleşmesine imza atan sporcuları şunlar:

NOT: Boks, tenis, golf gibi bireysel sporları yapanlar, kazançlarını, yarışmalardaki başarılarına göre elde ettikleri için listeye dahil edilmemişlerdir.