  1. Ekonomim
  2. Spor
  3. Sadettin Saran, Chobani CEO’su Hamdi Ulukaya ile bir araya geldi
Takip Et

Sadettin Saran, Chobani CEO’su Hamdi Ulukaya ile bir araya geldi

Fenerbahçe Kulübü’nün davetlisi olarak dün oynanan Galatasaray karşılaşmasını tribünde takip eden Chobani’nin Kurucusu ve CEO’su Hamdi Ulukaya, bugün Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Sadettin Saran, Chobani CEO’su Hamdi Ulukaya ile bir araya geldi
Takip Et

Gerçekleşen buluşmada; Fenerbahçe Başkan Vekili Murat Salar, Yönetim Kurulu Üyesi Taner Sönmezer, Fenerbahçe Futbol A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Sinan Öncel, Gelir Yaratma ve Pazarlama Direktörü ve Chobani’nin üst düzey temsilcileri de hazır bulundu.Sadettin Saran, Chobani CEO’su Hamdi Ulukaya ile bir araya geldi - Resim : 1

Spor
Beşiktaş, Veli Kavlak ile yolları ayırdı
Beşiktaş, Veli Kavlak ile yolları ayırdı
2 Aralık 2025 Ziraat Türkiye Kupası maç takvimi! ZTK bugün hangi maçlar var?
2 Aralık 2025 Ziraat Türkiye Kupası maç takvimi! ZTK bugün hangi maçlar var?
Galatasaraylı Kazımcan Karataş'a çakmak atan taraftar gözaltına alındı
Galatasaraylı Kazımcan Karataş'a çakmak atan taraftar gözaltına alındı
Galatasaray, Yasin Kol için TFF'ye gidiyor: Hakem maçın çok önüne geçti
Galatasaray, Yasin Kol için TFF'ye gidiyor
İskenderunspor teknik direktör Gökhan Zan ile anlaştı
İskenderunspor teknik direktör Gökhan Zan ile anlaştı
Kocaelisporlu futbolcu Serdar Dursun, derbiyi izlemeye gitti, taraftarlar tepki gösterdi! Paylaşımlarını sildi
Kocaelisporlu Serdar Dursun derbiyi izlemeye gitti, taraftarlar tepki gösterdi: Paylaşımlarını sildi