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Şahan Gökbakar, Galatasaray'a Emin Bayram için 2,6 milyon euro teklif etti

Galatasaray'da Emin Bayram'ın 2,5 milyon euro karşılığı Belçika ligi ekiplerinden Westerlo'ya transfer olacağı iddiası üzerine Şahan Gökbakar 2,6 milyon euro teklif etti.

Haber Merkezi
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Şahan Gökbakar, Galatasaray'a Emin Bayram için 2,6 milyon euro teklif etti
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Galatasaray'da Emin Bayram'ın 2,5 milyon euro karşılığı Belçika ligi ekiplerinden Westerlo'ya transfer olacağı iddiası sosyal medyada tepki çekti.

Galatasaray'a Emin Bayram için 2,6 milyon euro teklif eden Gökbakar, "2.6m euro ve bir sonraki transferinden yüzde 51 pay teklif ediyorum. Böyle bir oyuncuyu bu koşullarla kaçırmak istemem. Ayrıca kısmet olur da anlaşırsak, oyuncuyu yine Galatasaray'a bedelsiz kiralamayı taahhüt ediyorum" dedi.

Emin Bayram

Galatasaray'ın altyapısından yetişen 21 yaşındaki stoper Emin Bayram, 2021'de Boluspor'a kiralandıktan sonra 2023'te Belçika'nın Westerlo takımına kiralık olarak gönderildi.

Transfermarkt verilerine göre, 1,2 milyon euro bedelle Westerlo'ya giden genç oyuncunun şu anki piyasa değeri 4 milyon euro.

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