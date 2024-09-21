Sakaryaspor Başkanı Gökhan İn darp edildi: 'Duyuyor musun beni? Bana bak'
22 Eylül pazar günü gerçekleşecek olağanüstü kongre öncesinde Sakaryaspor Başkanı Gökhan İn darp edildi. O anların görüntüsü sosyal medyada da gündem oldu. Gökhan İn'i darp eden ve kulübün eski Reklam ve Sponsorluk Sorumlusu olan C.Ş. gözaltına alındı.
Trendyol 1'inci Lig ekiplerinden Sakaryaspor'un Başkanı Gökhan İn, alacak verecek meselesi nedeniyle yaşandığı iddia edilen bir tartışma sırasında darp edildi.
Tehdit etti
Sakaryaspor'un eski Reklam ve Sponsorluk Sorumlusu C.Ş.'nin Gökhan İn ile yaşadığı tartışma sırasında tehditkar sözler sarfettiği de görüldü.
Şen, darp esnasında şu ifadeleri kullandı:
-Dinle beni. İsim kullanmayacaksın. Artık basın açıklaması yok. Bu işler bitti.
-Birol'un aldığı 150 bin TL’yi de bu hafta sen ödeyeceksin. Duyuyor musun beni? Bana bak!
"Sakin ol"
Başkan Gökhan İn, tehditler karşısında sakin kalmaya çalışarak, "Tamam oğlum, sakin ol. Bende kalp var biliyorsun değil mi? Tamam" ifadelerini kullandı.
Gökhan İn'i darp eden kişinin “Olamayacak bunlar” dediği anda video kaydı sona erdi.
Gözaltına alındı
Cep telefonu ile kaydedilen ve sosyal medyada gündem olan görüntülerin ardından Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti, "yağma" suçundan soruşturma başlatıldı.
Soruşturma kapsamında şüpheli C.Ş. hakkında gözaltı kararı verildi.
Polis ekiplerince İstanbul'da gözaltına alınan C.Ş, Sakarya'ya getirildi.
Şüphelinin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri devam ediyor.
Kongre pazar günü yapılacak
Geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen Sakaryaspor’un olağanüstü genel kurulunda yeterli çoğunluk sağlanamamıştı.
Kongre öncesinde Başkan Gökhan İn ile adaylardan Metin Kurtuluş arasında bir sohbet gerçekleşti. Sakaryaspor'un kongresi, 22 Eylül Pazar günü Sakarya Atatürk Stadı’nda çoğunluk aranmaksızın tekrarlanacak.