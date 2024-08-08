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Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme ilk maçları tamamlandı

Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçları bu gece oynanan 3 karşılaşmayla sona erdi.

Haber Merkezi
AA
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Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme ilk maçları tamamlandı
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Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvası olan Şampiyonlar Ligi'nin 3. eleme turunda bu gece 3 maç oynandı.

Bu geceki maçlarla 3. eleme turu ilk ayağı tamamlandı. Müsabakaların rövanşları, 13 Ağustos Salı günü oynanacak.

Fenerbahçe'nin Fransa temsilcisi Lille'i elemesi halinde play-off turundaki olası rakibinin belirleneceği eşleşmede Slavia Prag, Union Saint-Gilloise'ı 3-1 mağlup etti.

Alınan sonuçlar şöyle:

Slavia Prag (Çekya) - Union Saint-Gilloise (Belçika): 3-1
Slovan Bratislava (Slovakya) - APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi): 2-0
Jagiellonia (Polonya) - Bodo/Glimt (Norveç): 0-1
 

Dün oynanan maçların sonuçları ise şu şekilde:

Karabağ (Azerbaycan) - Ludogorets (Bulgaristan): 1-2
Malmö (İsveç) - PAOK (Yunanistan): 2-2
Midtjylland (Danimarka) - Ferencvaros (Macaristan): 2-0
Dinamo Kiev (Ukrayna) - Rangers (İskoçya): 1-1
Sparta Prag (Çekya) - FCSB (Romanya): 1-1
Lille (Fransa) - Fenerbahçe: 2-1
Salzburg (Avusturya) - Twente (Hollanda): 2-1

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