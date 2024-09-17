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Şampiyonlar Ligi heyecanı bu akşam başlıyor

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta maçları bu akşam başlıyor.

Haber Merkezi
AA
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Şampiyonlar Ligi heyecanı bu akşam başlıyor
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sezon, bu akşamki karşılaşmalarla başlayacak.

Organizasyonda ilk hafta maçları bugün, yarın ve perşembe oynanacak.

Lig usulü 36 takımın mücadele edeceği sezonda 8 maç sonunda ilk 8'e giren ekipler, son 16 turuna yükselecek. 9 ile 24'üncü sırada yer alan 16 takım, çift maçlı elemelerde son 16 turuna çıkmaya çalışacak. Sıralamada ilk 24'ün dışında kalan takımlar ise organizasyona veda edecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta oynanacak maçların programı şöyle:

Bu akşam

19.45 Juventus (İtalya)-PSV (Hollanda)

19.45 Young Boys (İsviçre)-Aston Villa (İngiltere)

22.00 Bayern Münih (Almanya)-Dinamo Zagreb (Hırvatistan)

22.00 Milan (İtalya)-Liverpool (İngiltere)

22.00 Real Madrid (İspanya)-Stuttgart (Almanya)

22.00 Sporting Lizbon (Portekiz)-Lille (Fransa)

18 Eylül Çarşamba

19.45 Bologna (İtalya)-Shakhtar Donetsk (Ukrayna)

19.45 Sparta Prag (Çekya)-Salzburg (Avusturya)

22.00 Club Brugge (Belçika)-Borussia Dortmund (Almanya)

22.00 Celtic (İskoçya)-Slovan Bratislava (Slovakya)

22.00 Manchester City (İngiltere)-Inter Milan (İtalya)

22.00 Paris Saint-Germain (Fransa)-Girona (İspanya)

9 Eylül Perşembe

19.45 Kızılyıldız (Sırbistan)-Benfica (Portekiz)

19.45 Feyenoord (Hollanda)-Bayer Leverkusen (Almanya)

22.00 Atalanta (İtalya)-Arsenal (İngiltere)

22.00 Atletico Madrid (İspanya)-Leipzig (Almanya)

22.00 Monaco (Fransa)-Barcelona (İspanya)

22.00 Brest (Fransa)-Sturm Graz (Avusturya)

 

 

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