Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek ve yarı final eşleşmeleri belli oldu
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final ve yarı final eşleşmeleri İsviçre'nin Nyon kentinde çekilen kura sonucunda belli oldu.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final ve yarı final eşleşmeleri İsviçre'nin Nyon kentinde çekilen kura sonucunda belli oldu.
İşte çeyrek final eşleşmeleri:
Arsenal - Bayern Münih
Atletico Madrid - Borissia Dortmund
Real Madrid - Manchester City
Paris Saint Germain - Barcelona
Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final karşılaşmaları 9-10 Nisan ve 10-16 Nisan tarihlerinde oynanacak.
İşte yarı final eşleşmeleri:
(Atletico Madrid - Borissia Dortmund) galibi - (Paris Saint Germain - Barcelona) galibi
(Arsenal - Bayern Münih) galibi - (Real Madrid - Manchester City) galibi