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Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek ve yarı final eşleşmeleri belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final ve yarı final eşleşmeleri İsviçre'nin Nyon kentinde çekilen kura sonucunda belli oldu.

Haber Merkezi
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Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek ve yarı final eşleşmeleri belli oldu
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final ve yarı final eşleşmeleri İsviçre'nin Nyon kentinde çekilen kura sonucunda belli oldu.

İşte çeyrek final eşleşmeleri:

Arsenal - Bayern Münih

Atletico Madrid - Borissia Dortmund

Real Madrid - Manchester City

Paris Saint Germain - Barcelona

Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final karşılaşmaları 9-10 Nisan ve 10-16 Nisan tarihlerinde oynanacak.

 İşte yarı final eşleşmeleri:

(Atletico Madrid - Borissia Dortmund) galibi - (Paris Saint Germain - Barcelona) galibi

(Arsenal - Bayern Münih) galibi - (Real Madrid - Manchester City) galibi