SON DAKİKA... Beşiktaş Divan Kurulu'nda eski başkan Hasan Arat'a yumruklu saldırı (Video)

Beşiktaş'ın eski başkanı Hasan Arat, Divan Kurulu toplantısında kürsüde konuşma yaptığı esnada salonda sesler yükseldi. Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk, salondaki tansiyon düşene dek Hasan Arat'tan konuşmasına ara vermesini istedi. Bu esnada yaşanan sözlü münakaşa sonrasında Hasan Arat'a yumruklu saldırı yapıldı.

İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı-Anadolu Oditoryumu'nda gerçekleştirilen toplantıya, siyah-beyazlı kulübün başkanı Serdal Adalı ve yönetim kurulu üyeleri, Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk ile divan kurulu üyeleri katıldı.

Eski başkanlar Hasan Arat ile Ahmet Nur Çebi de divan kuruluna iştirak etti.

Toplantı öncesinde Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk ile Hasan Arat arasında kısa süreli bir gerginlik yaşandı. Araya girenler, gerginliğin büyümesini engelledi.

"Mezara kadar kovalayacağım"

Yamantürk, Hasan Arat ile yaşadığı tartışmaya değinerek, "Çok tatsız bir başlangıç oldu. Beşiktaş'a yakışmayacağı için bu şeyin üzerine çok gitmiyorum. Beşiktaş'ın kültüründe düşene vurmamak var ama alıp da gideni, kaçıp da gideni sonuna kadar, mezara kadar kovalamak da var. İster yanına Polonya Cumhurbaşkanı'nı alsın, ister Katar Emiri'ni alsın, kimi alırsa alsın ahdım olsun mezara kadar kovalayacağım." dedi.

Kürsüde yumruklu saldırı

Beşiktaş eski başkanı Hasan Arat, konuşma yaparken Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk ile arasında başlayan gerilim, fiziki müdahaleye dönüştü.

Bu sırada kürsüye çıkan iki kişi de Arat'a fiziki müdahalede bulundu.

Güvenlik güçleri, araya girerek olayların daha da büyümesini engelledi.

Yaşanan olayların ardından divan kurulu toplantısı iptal edildi.