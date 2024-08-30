SON DAKİKA: Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın Avrupa'daki rakipleri belli oldu

UEFA Avrupa Ligi 2024-2025 sezonu grup kura çekimi tamamlandı.

Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe, yeni formatında ilk kez oynanacak UEFA Avrupa Ligi lig etabında birbirleriyle eşleşemedi.

Galatasaray'ın rakipleri

Tottenham (E)

Ajax (D)

PAOK (E)

AZ Alkmaar (D)

Malmö (D)

Dinamo Kiev (E)

Elfborg (E)

RFS (D)

Fenerbahçe'nin rakipleri

Slavia Prag (D)

Manchester United (E)

Olimpik Lyon (D)

AZ Alkmaar (D)

Union Saint Gilloise (E)

Midtjylland (D)

Athletic Bilbao (E)

Twente (D)

Beşiktaş'ın rakipleri

Eintracht Frankfurt (E)

Ajax (D)

Maccabi Tel Aviv (E)

Olimpik Lyon (D)

Malmö (E)

Bodo Glimt (D)

Twente (D)

Athletic Bilbao (E)

Avrupa Ligi formatı nasıl olacak?

Avrupa Ligi'nde bu sezon İsveç modeline geçiş yapılıyor.

Yeni formata göre takımların maç sayısı 6'dan 8'e yükselirken, her takım lig aşamasında 4'ü iç saha, 4'ü ise deplasman olmak üzere toplam 8 maça çıkacak.

Ligi ilk 8 sırada tamamlayan takımlar doğrudan son 16 turuna yükselmeye hak kazanacak.

Bir üst tura çıkacak olan diğer 8 ekip ise ligi 9 ila 24. sırada tamamlayan takımlar arasında oynanacak play-off maçlarının ardından belli olacak.

İlk maçların 25-26 Eylül'de oynanacağı Avrupa Ligi'nin final karşılaşması, 21 Mayıs 2025'te İspanya'nın Bilbao kentindeki San Mames Stadı'nda yapılacak.