SON DAKİKA: Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın Avrupa'daki rakipleri belli oldu
Son dakika haberi... Üç Türk takımının mücadele edeceği UEFA Avrupa Ligi'nde kura çekimi gerçekleştirildi. İlk kez yeni formatta oynanacak Avrupa Ligi'nde Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş'ın rakipleri belli oldu.
UEFA Avrupa Ligi 2024-2025 sezonu grup kura çekimi tamamlandı.
Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe, yeni formatında ilk kez oynanacak UEFA Avrupa Ligi lig etabında birbirleriyle eşleşemedi.
Galatasaray'ın rakipleri
Tottenham (E)
Ajax (D)
PAOK (E)
AZ Alkmaar (D)
Malmö (D)
Dinamo Kiev (E)
Elfborg (E)
RFS (D)
Fenerbahçe'nin rakipleri
Slavia Prag (D)
Manchester United (E)
Olimpik Lyon (D)
AZ Alkmaar (D)
Union Saint Gilloise (E)
Midtjylland (D)
Athletic Bilbao (E)
Twente (D)
Beşiktaş'ın rakipleri
Eintracht Frankfurt (E)
Ajax (D)
Maccabi Tel Aviv (E)
Olimpik Lyon (D)
Malmö (E)
Bodo Glimt (D)
Twente (D)
Athletic Bilbao (E)
Avrupa Ligi formatı nasıl olacak?
Avrupa Ligi'nde bu sezon İsveç modeline geçiş yapılıyor.
Yeni formata göre takımların maç sayısı 6'dan 8'e yükselirken, her takım lig aşamasında 4'ü iç saha, 4'ü ise deplasman olmak üzere toplam 8 maça çıkacak.
Ligi ilk 8 sırada tamamlayan takımlar doğrudan son 16 turuna yükselmeye hak kazanacak.
Bir üst tura çıkacak olan diğer 8 ekip ise ligi 9 ila 24. sırada tamamlayan takımlar arasında oynanacak play-off maçlarının ardından belli olacak.
İlk maçların 25-26 Eylül'de oynanacağı Avrupa Ligi'nin final karşılaşması, 21 Mayıs 2025'te İspanya'nın Bilbao kentindeki San Mames Stadı'nda yapılacak.