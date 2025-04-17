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SON DAKİKA... TFF açıkladı: Profesyonel liglerdeki takım sayısı düşüyor

Türkiye Futbol Federasyonu, profesyonel liglerdeki takım sayısının 2025-2026 sezonundan itibaren kademeli olarak düşeceğini açıkladı.

Haber Merkezi
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SON DAKİKA... TFF açıkladı: Profesyonel liglerdeki takım sayısı düşüyor
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Türkiye Futbol Federasyonu önümüzdeki sezondan itibaren Süper Lig'de 18 takımın mücadele edeceğini açıkladı. 

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, 16 Nisan 2025 tarihinde Riva Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde bir toplantı gerçekleştirmiş; toplantıda profesyonel liglerdeki takım sayısının azaltılması kararı alınmıştır. Profesyonel futbol liglerindeki takım sayısı, 2019-2020 sezonunda 125 takımla oynanırken; COVID-19 salgını nedeniyle Kulüpler Birliği'nin ligden düşmenin kaldırılmasına yönelik ortak talebiyle sezon sonunda küme düşme uygulanmamıştır. 2020-21 sezonunda profesyonel liglerdeki takım sayısı 145'e çıkmıştır. 2020-2021 sezonunda 21 takımla oynanan Süper Lig başta olmak üzere, tüm liglerde kademeli olarak takım sayısının düşürülmesi hedeflenmiş; ancak 2023'teki deprem felaketinden etkilenen kulüplerin ligden çekilme talepleri kabul edilmiş ve planlanan sayıya ulaşılamamıştır. Kulüp gelirlerinin artırılması ve daha güçlü bir rekabet ortamı oluşturulması amacıyla, 2025-2026 sezonunda 139 takımın mücadele edeceği profesyonel liglerdeki takım sayısının kademeli olarak azaltılmasına gidilecektir ve hâlihazırda 139 olan profesyonel takım sayısı, düşme ve çıkma sayılarına göre 120'ye düşürülecektir."

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