SPX Dağyenice Ultra Trail Koşusu nefes kesecek

ALİ ŞAHİN/BURSA

Alternatif sporlar için önemli bir merkez olan Bursa Cumhuriyetin 100. Yılında önemli bir organizasyona ev sahipliği yapacak. Bu yıl 4'üncüsü düzenlenecek ve 2 gün sürecek SPX Dağyenice Ultra Trail Koşusu, yarın akşam 21.30’da Gölyazı’dan start alacak 100K Mysia Yolları Parkuru ile başlayacak.

Organizasyonun İbrahim Yazıcı Stadyumu'ndaki tanıtım toplantısında konuşan SPX Dağyenice Ultra Trail Yarış Direktörü Burcu Özhan, “Bu sene organizasyonda 20 farklı ülkeden 2 bine yakın sporcu yarışacak. Organizasyon, katılımcı sayısı, parkurları ve sporculara verdiği hizmetlerle de Türkiye'nin lider yarışlarından biri haline geldi. Koşu tutkunlarından da büyük ilgi gören organizasyonda bu yıl özellikle Cumhuriyet'in 100. yılına özel ilk kez koşulacak 100K Mysia Yolları Parkuru, bunun dışında 61K Toprak Parkuru, 33K Su Parkuru, 15K Ateş Parkuru ve 6K Göl Parkuru olmak üzere 5 farklı yarış koşulacak" ifadelerini kullandı.

“100K parkuru eklendi”

SPX Dağyenice Ultra Trail Parkur Direktörü Osman Argat ise, Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla yarışa bu sene Nilüfer Belediyesi ile birlikte 100K Mysia Yolları Parkuru'nu eklediklerini belirtti.

Organizasyona katkı verenlere teşekkür eden Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, "Bu yarışı doğa sporlarının yapıldığı, insanların kaynaştığı, dostlukların pekiştiği güzel bir organizasyon olarak görüyorum. Organizasyonun başarılı geçmesini diliyorum" diye konuştu.

Katılımcılara başarı dileyen organizasyonun sponsorlarından Copa Isı Sistemleri'nin Genel Müdürü Oktay Erdinç ise yaptığı konuşmada, yarışın özellikle 19 Mayıs'ta yapılmasıyla gençlere örnek olabilecek güzel bir proje olduğunu aktardı.

Yarışın geldiği noktanın kendilerini son derece mutlu ettiğini, verdikleri katkı nedeniyle de mutlu olduklarını anlatan SPX Genel Müdürü Barış Andırınlı da katılımcı sayısının artması ve organizasyonun bir nevi spor festivali olması gibi unsurlarla öne çıktığını dile getirdi.