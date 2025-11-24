  1. Ekonomim
  2. Spor
  3. Süper Lig Gol Krallığı 13. Hafta: En çok gol atan futbolcular
Takip Et

Süper Lig Gol Krallığı 13. Hafta: En çok gol atan futbolcular

Trendyol Süper Lig’de gol krallığı yarışında 13. hafta itibariyle zirve nefes kesiyor. Icardi sakatlığı sonrası sahalara gollerle dönerken, Osimhen ise bir hayli geride kaldı. İşte Süper Lig gol kralı olan, en çok gol atan futbolcuların listesi!

OKAN GÜLEŞ
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Süper Lig Gol Krallığı 13. Hafta: En çok gol atan futbolcular
Takip Et

Trendyol Süper Lig, kıyasıya rekabetle sürüyor. Ligin iki favori takımı Fenerbahçe ve Galatasaray kayıp vermeden üst sıraya tırmanışlarını sürdürürken, her iki İstanbul takımı da bu hafta galip gelerek 3 puanı derbi öncesi hanesine yazdırdı.

13. haftanın tamamlanmasıyla gol krallığı tablosu da güncellendi. Peki gol kralı kim, en çok hangi futbolcu gol attı? İşte Süper Lig güncel gol krallığı listesi! Osimhen, Asensio, Onachu ve En Nesyri gol sayıları…

SÜPER LİG GOL KRALLIĞI GÜNCEL LİSTE

1. Ebere Paul Onuachu (Trabzonspor) — 8 gol

2. Eldor Shomurodov (Başakşehir) — 8 gol

3. Mauro Icardi (Galatasaray) — 7 gol

4. Youssef En Nesyri (Fenerbahçe) — 7 gol

5. Talisca (Fenerbahçe) — 6 gol

6. Marco Asensio (Fenerbahçe) — 6 gol

7. Mehmet Umut Nayir (Konyaspor) — 6 gol

8. Carl Johan Holse Justesen (Samsunspor) — 5 gol

9. Felipe Augusto Da Silva (Trabzonspor) — 5 gol

10. German Onugkha (Kayserispor) — 5 gol

11. Juan Santos Da Silva (Göztepe) — 5 gol

12. Kevin Bakumo Abraham (Beşiktaş) — 5 gol

13. Pape Habib Gueye (Kasımpaşa) — 5 gol

14. Rafael Alexandre Fernandes (Beşiktaş) — 5 gol

OSIMHEN KAÇ GOL ATTI?

Listede yer almayan Osimhen, 3 gol ile alt sıralarda. Yaşadığı sakatlıklar baz alındığında Osimhen, lide çok fazla zaman bulamıyor. Ancak Şampiyonlar Ligi’nde bambaşka bir tablo var.

 

Spor
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu: Futbolda deprem var, bazı kulüpler bu işten zarar görecek
Futbolda deprem var: Bazı kulüpler bu işten zarar görecek
Sadettin Saran: Taraftarımız olmadan şampiyon olamayız
Sadettin Saran: Taraftarımız olmadan şampiyon olamayız
Inter Milan CANLI nereden izlenir? Inter Milan maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Inter Milan CANLI nereden izlenir? Inter Milan maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Fenerbahçe, Rize'de 2-0'dan döndü ve 5 golle kazandı
Fenerbahçe, Rize'de 2-0'dan döndü ve 5 golle kazandı
Sergen Yalçın: Psikolojimiz bozuldu, bir tane daha yiyebilirdik
Sergen Yalçın: Psikolojimiz bozuldu, bir tane daha yiyebilirdik
Beşiktaş beraberlikle yetindi
Beşiktaş beraberlikle yetindi