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Süper Lig'den düşen ikinci takım belli oldu

Beşiktaş'a 5-1 mağlup olan Atakaş Hatayspor, Süper Lig'de küme düşmesi kesinleşen ikinci takım oldu.

Haber Merkezi
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Süper Lig'den düşen ikinci takım belli oldu
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Haftanın açılışında Beşiktaş ile Hatayspor karşı karşıya gelirken mücadele siyah-beyazlı ekibin 5-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Beşiktaş'a 5-1 mağlup olan Hatayspor'un küme düşmesi matematiksel olarak kesinleşti.

Bu sezon ligde Hatayspor 31 maçta 4 galibiyet, 7 beraberlik ve 20 yenilgi elde etti. Süper Lig'de daha önce Adana Demirspor lige veda etmişti.

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