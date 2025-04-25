Süper Lig'den düşen ikinci takım belli oldu
Beşiktaş'a 5-1 mağlup olan Atakaş Hatayspor, Süper Lig'de küme düşmesi kesinleşen ikinci takım oldu.
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Haftanın açılışında Beşiktaş ile Hatayspor karşı karşıya gelirken mücadele siyah-beyazlı ekibin 5-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.
Beşiktaş'a 5-1 mağlup olan Hatayspor'un küme düşmesi matematiksel olarak kesinleşti.
Bu sezon ligde Hatayspor 31 maçta 4 galibiyet, 7 beraberlik ve 20 yenilgi elde etti. Süper Lig'de daha önce Adana Demirspor lige veda etmişti.
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