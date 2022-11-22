Suudi Arabistan'tan Arjantin'e kötü sürpriz!

Lusail Stadyumu’nda oynanan karşılaşmanın başında Arjantin, 10. dakikada Messi’nin penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti. Baskılı oyununu sürdüren Arjantin’in ilk yarıda bulduğu 3 gol ise ofsayt nedeniyle geçerli sayılmadı.



İkinci yarının başında Saleh Al Shehri ile durumu eşitleyen Suudiler, rakibini bunaltmaya başladı. Suudi Arabistan, 53’te Salem Al Dawsari ile 2-1’i yakaladı. Bu dakikadan sonra maçın geri kalanında topa sahip olan ve hücumda etkisini hissettiren takım Arjantin’di. Fakat yoğun baskıya rağmen Suudi savunması disiplini elden bırakmadı.





Messili Arjantin, gereken golü bulamayınca Suudi Arabistan, müsabakayı 2-1 kazanarak sürpriz bir galibiyete imza attı.



Dünya Kupası’na kötü bir başlangıç yapan Arjantin, 26 Kasım Cumartesi günü Meksika ile mücadele edecek.