Tabii canlı izle (Galatasaray Young Boys): Heyecan dorukta! TRT TABİİ NASIL İZLENİR?

Tabii canlı izle (Galatasaray Young Boys): TRT tabii nasıl izlenir? UEFA Şampiyonlar Ligi play-off mücadelesi kapsamında Galatasaray ile Young Boys kozlarını paylaşıyor. Temsilcimizin İsviçre’de galibiyet arayacağı karşılaşma TRT 1 ve tabii uygulaması üzerinden yayımlanacak. Vatandaşlar ise tabii uygulamasının nasıl izleneceğini bilmediği için konuyu arama motorlarında araştırıyor.

TABİİ CANLI İZLE (GALATASARAY YOUNG BOYS)

Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı TRT 1 ve tabii üzerinden canlı yayımlanacak. tabii izlemek için platforma üyelik yaptırmanız gerekiyor.

tabii.com yaptığı bir duyuruda ise Premium özelliğe geçildiğini duyurdu. Bu da şu anlama geliyor ki UEFA maçlarını izleyebilmek için aylık 99 TL ödeme yaparak Premium üyelik satın almalısınız.

TRT TABİİ NASIL İZLENİR?

TRT'nin dijital içerik platformu olan Tabii uygulaması, hem mobil cihazlarda hem de web üzerinden izlenebilen bir platformdur. TRT Tabii'yi izlemek için şu adımları izleyebilirsiniz:

Mobil Cihazlarda İzleme

Uygulamayı İndirin: TRT Tabii uygulaması, iOS cihazlar için App Store'dan, Android cihazlar için Google Play Store'dan ücretsiz olarak indirilebilir.

Hesap Oluşturun veya Giriş Yapın: Uygulamayı indirdikten sonra, yeni bir hesap oluşturabilir veya mevcut TRT hesap bilgilerinizle giriş yapabilirsiniz.

İçerikleri İzleyin: Giriş yaptıktan sonra, Tabii üzerindeki içerikleri izlemeye başlayabilirsiniz. Diziler, filmler, belgeseller ve çocuk programları gibi çeşitli kategorilerde içerikler mevcuttur.

Web Üzerinden İzleme

Web Sitesine Gidin: Bilgisayarınızda veya tabletinizde bir web tarayıcısı açarak tabii.com.tr adresine gidin.

Hesap Oluşturun veya Giriş Yapın: Eğer henüz bir hesabınız yoksa, kayıt olmanız gerekebilir. Mevcut TRT hesabınızla da giriş yapabilirsiniz.

İçerikleri İzleyin: Giriş yaptıktan sonra, TRT Tabii platformundaki içerikleri bilgisayarınızdan izleyebilirsiniz.

Akıllı Televizyonlarda İzleme