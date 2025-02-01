TBMM Türkiye-Filistin Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Hasan Turan'dan Bodo/Glimt'e anlamlı teşekkür

Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, Bodo/Glimt’in insanlık adına attığı bu büyük adımı takdir eden Turan, kulübün örnek duruşunu şu sözlerle vurguladı:

“Bodo/Glimt, bir maçtan fazlasını oynadı; insanlık vicdanını sahaya sürdü ve insanlık için kazandı! Bu anlamlı bağış, işgalci İsrail’in başkenti Tel Aviv’in ismini taşıyan takımla oynanan maçtan elde edilen gelirle yapıldı. Bu, sahada atılan bir golden çok daha büyük, insanlığın hanesine yazılmış en güçlü skorlardan biridir!”

“Dünyanın en kuzeyindeki soğuk topraklardan yükselen bu sıcak yürek, insanlığa dair umudumuzu tazeledi. Bize bir kez daha hatırlattı ki zulme karşı durmak için aynı dili konuşmaya gerek yoktur, aynı yüreği taşımak yeterlidir!”

Turan, tüm futbol kulüplerine ve spor camiasına da güçlü bir çağrıda bulunarak şunları söyledi:

“Bodo/Glimt’in yaktığı bu meşaleye omuz verelim! Futbol, sadece bir oyun değil; insanlık için yükselen bir ses, mazlumlar için bir umut ışığı olmalıdır. Katledilen çocukların, yıkılan yuvaların, susturulmak istenen feryatların dünyasında, sporun gerçek anlamı budur!”

“Bugün vicdanın yanında saf tutma günüdür! Gazze’yi yıkanlara karşı, Gazze’yi hep birlikte yeniden inşa edelim! Yalnızca bir şehrin enkazını kaldırmak için değil, insanlığın onurunu ayağa kaldırmak için birlik olalım!”

Hasan Turan’ın bu anlamlı mesajı, Bodo/Glimt’in Twitter hesabını da etiketleyerek paylaştığı öğrenildi. Bu çağrının, başta Türkiye’deki kulüpler olmak üzere tüm dünyadaki spor camiasında geniş yankı uyandırması ve vicdan sahibi her kesimden karşılık bulması bekleniyor.