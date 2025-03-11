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TFF açıkladı: Yeni sezon ne zaman başlayacak?

TFF, Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig'de 2025-26 sezonunun; 8, 9, 10 ve 11 Ağustos 2025 tarihlerinde başlayacağını açıkladı.

Haber Merkezi
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TFF açıkladı: Yeni sezon ne zaman başlayacak?
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 2025-2026 sezonu başlangıç tarihlerini belirledi. Fedarasyon, resmi internet sitesinde tarihi şu sözlerle duyurdu:

"Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, dün gerçekleştirdiği toplantıda Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig, Nesine 2. Lig ve Nesine 3. Lig'de 2025-2026 sezonu başlangıç tarihlerini belirlemiştir.

Alınan karara göre; Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig 8, 9, 10 ve 11 Ağustos 2025 tarihlerinde, Nesine 2. Lig 30-31 Ağustos 2025 tarihlerinde, Nesine 3. Lig ise 6-7 Eylül 2025 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacaktır.

Sezon planlamalarına ilişkin diğer detaylar ise daha sonra ilan edilecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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