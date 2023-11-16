TFF Başkanı Büyükekşi: Turnuvalar için S. Arabistan'dan 50-100 milyon Euro alınacak

Gündemden düşmeyen Süper Kupa karşılaşmasının nerede olacağına yönelik tartışmalara kesin olarak son verecek açıklamayı TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi yaptı.

Süper Kupa finalinin Suudi Arabistan'da oynanacağını açıklayan Büyükekşi "İki takımın da çok büyük sıcak paraya ihtiyacı var. Yüksek Divan Kurulu'nda Uğur Dündar'ın çağrısında yönetim ve başkan o gün el kaldırmadı. Galatasaray'da da başkan hariç yönetim ve divan kurulu üyelerinin karşı çıkması var. Başkan zaten olayı biliyor. Olayın içinde ve bu çalışmaları biliyor. Geldiğimiz nokta itibarıyla Süper Kupa, Arabistan'da 29 Aralık'ta oynanacak. İki başkanın da bilgisi dahilinde kesinleşmiş bir tarih var. Suudi Arabistan'da Süper Kupa yapılacak" dedi.

"Sözleşme bedelini söyleyemem"

Tek sorunun 100.yıl olduğunu söyleyen TFF Başkanı "Tek sorun 100. yıl. İnsanların tepkisi 100. yıl nedeniyle. 2024 Avrupa Şampiyonası'na katılarak yüzüncü yılı taçlandırdık. 2032 Avrupa Şampiyonası'nı Türkiye'ye alarak 100. yılı taçlandırdık. 100. yıl coşkusunu iki takımımızı yurtdışında oynatarak da taçlandırdık. TFF olarak üzerimize düşeni fazlasıyla yaptık. Galatasaray ve Fenerbahçe hocalarının haberi var. Haberleri olmasına rağmen tek endişeleri iki maçı da kaybetme riskleri. Bir teknik direktör bir maçı kazanıp diğerini kaybederse fazla sorun olmaz. Ancak iki maçı da kaybeden teknik direktör için sorun olabilir. Bu anlamda Bu anlamda kulüplerin endişesi var" şeklinde konuştu.

En iyi teklifin Suudi Arabistan'dan geldiğini söyleyen Mehmet Büyükekşi "Sıcak para oradan geldi. Kulüplerin de bu paradan yararlanmaları için teklife evet dedik. Dörtlü turnuva için 50-100 milyon Euro'lar var. Sözleşme bedellerini söylemem doğru olmaz. 50-100 milyon Euro'lar doğru. Ama artık dönüşü olmayan bir yoldayız. Bu saatten sonra değişmez" diye konuştu.