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TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'ndan derbi öncesi Özbek ve Koç'a davet

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesinde Dursun Özbek ve Ali Koç'u 19 Şubat'ta Riva'ya davet etti.

Haber Merkezi
AA
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TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'ndan derbi öncesi Özbek ve Koç'a davet
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Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamada, 24 Şubat Pazartesi günü RAMS Park'ta oynanacak maçın hem Süper Lig'in marka değeri hem de ülke futbolunun Avrupa'daki tanıtımı açısından büyük önem taşıdığı belirtildi.

Özbek ve Koç'a davet

Derbinin tarihi rekabete yakışan, sağduyunun öne çıktığı ve centilmenliğin konuşulduğu bir atmosferde geçmesinin beklendiği vurgulanan açıklamada "Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, bu vesileyle iki kulübümüzün değerli başkanlarını 19 Şubat Çarşamba günü saat 13.00'te Riva'da bir araya gelerek dostluk ve kardeşlik iklimine katkıda bulunmaya davet etmiştir. Türk futbolunun asırlık iki çınarı arasında oynanacak bu maçın futbol kalitesi ve fair play açısından örnek bir müsabaka olmasını temenni ediyor, başarılar diliyoruz." denildi. 

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