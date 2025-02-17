Koleksiyon Mobilya'nın kârı 440 milyon TL'ye ulaştı

Koleksiyon Mobilya'dan yapılan açıklamaya göre yenilikçi ürün geliştirme, dijitalleşme ve küresel pazarlara açılma hedefleri doğrultusunda yatırımlarına devam eden Koleksiyon Mobilya, 2024'ün finansal sonuçlarını paylaştı.

Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) da iletilen sonuçlara göre Koleksiyon Mobilya, 2024'te 1,7 milyar lira konsolide net satış geliri, 922 milyon lira brüt kar ve yüzde 26 net marjla 440 milyon lira net kar elde etti.

"Büyümemizi sürdüreceğiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Koleksiyon Mobilya Yönetim Kurulu Başkan Vekili Doruk Malhan, 2024'ün, şirketin yenilikçi çözümlerle sürdürülebilir büyümeyi sağladığı verimli bir yıl olduğunu belirtti.

Malhan, "Operasyonel verimliliğimizi artırarak, karlılığımızı ve müşteri memnuniyetimizi en üst seviyeye taşımaya devam ediyoruz. 236 milyon lira ihracatımızla ve güçlü finansal yapımızla, önümüzdeki dönemde de büyümemizi sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.